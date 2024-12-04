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    Паркс снова хватит двух сетов для победы над Корпач?

    Паркс — Корпач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Анже 4 ноября 2024 года

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    Алисия Паркс
    Американка Алисия Паркс сыграет против немки Тамары Корпач во втором круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Паркс — Корпач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Паркс

    В прошлом году американка успела дебютировать в топ-40, но 2024-й получился для нее провальным.

    На этой неделе Паркс борется за возвращение в первую сотню рейтинга. Для этого ей желательно дойти до финала.

    В первом раунде Алисия одержала уверенную победу над 366-й ракеткой мира Жюли Бельгравер (6:2, 6:4).

    В ноябре Паркс взяла титул на турнире WTA 125 в американском в Мидленде и дошла до полуфинала на турнире ITF в Трнаве (Словакия).

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что летом Паркс выиграла турниры в итальянской Гайбе и в польских Козерках, заработав в общей сложности 250 очков.

    Корпач

    Тамара тем временем начала текущий турнир с уверенной победы над Анной-Леной Фридзам — 6:3, 6:3.

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    • Этот результат стал большим сюрпризом на фоне недавних неудач немецкой теннисистки, которая по итогам основной части сезона свалилась в конец второй сотни рейтинга.

    Достаточно сказать, что после августовского турнира в Гамбурге Корпач еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

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    К слову, в этом году 29-летняя Корпач только на двух турнирах прошла дальше второго раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Паркс в этом матче можно поставить за 1.32, победу Корпач букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: в 2023-м Алисия проиграла Тамаре на грунте в Штутгарте со счетом 2:6, 4:6. В этом году американка взяла реванш, победив немку на харде в квалификации «тысячника» в Пекине. Скорее всего, Паркс снова обыграет Корпач, и вполне вероятно, что ей хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Паркс в двух сетах за 1.92.

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    Паркс — Корпач: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на теннис. Паркс снова хватит двух сетов для победы над Корпач?
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