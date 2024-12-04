Американка Алисия Паркс сыграет против немки Тамары Корпач во втором круге турнира WTA 125 в Анже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Паркс — Корпач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Паркс

В прошлом году американка успела дебютировать в топ-40, но 2024-й получился для нее провальным.

На этой неделе Паркс борется за возвращение в первую сотню рейтинга. Для этого ей желательно дойти до финала.

В первом раунде Алисия одержала уверенную победу над 366-й ракеткой мира Жюли Бельгравер (6:2, 6:4).

В ноябре Паркс взяла титул на турнире WTA 125 в американском в Мидленде и дошла до полуфинала на турнире ITF в Трнаве (Словакия).

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что летом Паркс выиграла турниры в итальянской Гайбе и в польских Козерках, заработав в общей сложности 250 очков.

Корпач

Тамара тем временем начала текущий турнир с уверенной победы над Анной-Леной Фридзам — 6:3, 6:3.

Этот результат стал большим сюрпризом на фоне недавних неудач немецкой теннисистки, которая по итогам основной части сезона свалилась в конец второй сотни рейтинга.

Достаточно сказать, что после августовского турнира в Гамбурге Корпач еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

К слову, в этом году 29-летняя Корпач только на двух турнирах прошла дальше второго раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паркс в этом матче можно поставить за 1.32, победу Корпач букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: в 2023-м Алисия проиграла Тамаре на грунте в Штутгарте со счетом 2:6, 4:6. В этом году американка взяла реванш, победив немку на харде в квалификации «тысячника» в Пекине. Скорее всего, Паркс снова обыграет Корпач, и вполне вероятно, что ей хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Паркс в двух сетах за 1.92.