Доминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона

LiveSport.Ru фиксирует главные события и тенденции теннисного сезона.

Доминирование Синнера

Пока что не тотальное, но и всё идет к тому, что уже в следующем году Янник Синнер будет явным фаворитом абсолютно на всех крупных турнирах.

В 2024-м Синнер выиграл восемь титулов и стал первой ракеткой мира, оторвавшись от ближайшего преследователя почти на три тысячи очков. Главными достижениями итальянца стали победы над Australian Open, US Open и Итоговом турнире ATP.

Кроме того, он второй год подряд привел сборную Италии к победе на Кубке Дэвиса. Всё указывает на то, что в ближайшие пару лет у этой команды не будет серьезных конкурентов.

Янник Синнер globallookpress.com

То же самое можно сказать и про ситуацию в ATP-туре. Главные конкуренты Синнера, похоже, слегка шокированы его стабильностью и хладнокровием. В этом году рыжеволосый итальянец провел 84 матча, в которых потерпел лишь шесть поражений.

Теперь уже точно можно сказать, что с недавних пор Синнер — новое главное лицо мужского тенниса.

Спад Джоковича

Провалы Новака Джоковича стали главной неожиданностью сезона. В 2024-м серб не выиграл ни одного турнира ATP и рухнул с вершины рейтинга на седьмое место.

Для многих такие результаты стали бы серьезных успехом, но для Джоковича — это провал.

Всё началось в январе, когда Новак капитулировал в матче против Синнера в полуфинале Australian Open. Почти два месяца Ноле приходил в себя, а потом сенсационно проиграл итальянцу Луке Нарди в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Новак Джокович globallookpress.com

Грунтовая часть сезона тоже сопровождалась проблемами и неудачами. Возможно, ключевой эпизод случился в начале мая, когда Джокович травмировал колено в матче против Франсиско Серундоло в четвертом раунде.

Вопреки всем прогнозам, Джокович поехал на Уимблдон и даже дошел там до финала. Но чуда не случилось — в решающем матче Новак проиграл Алькарасу.

На US Open произошел еще один конфуз, рекордсмен по количеству титулов на «Больших шлемах» проиграл в третьем круге Алексею Попырину.

Выход в финал «Мастерса» в Шанхае, с одной стороны, можно назвать успехом, но Джокович вряд ли так считает, поскольку он снова проиграл Синнеру. К слову, вскоре после этого было еще одно поражение от итальянца — на этот раз на престижном выставочном турнире «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

На фоне заоблачных ожиданий этот год получился для Джоковича максимально сложным. Он впервые оказался в тени нового поколения и получил неприятную травму. Есть подозрение, что мы наблюдаем закат карьеры легендарного теннисиста.

Олимпийское золото Джоковича

Несмотря на все проблемы, у Джоковича есть серьезный повод считать, что 2024-й был для него удачным годом. Да, он остался без титулов на «Шлемах», но зато наконец-то стал олимпийским чемпионом.

Золотая медаль Олимпиады долгое время оставалась единственной наградой, которой не было в его коллекции. Ну и самое главное, что никто не верил, что Джокович с больным коленом дойдет до финала и обыграет там Алькараса.

Новак Джокович globallookpress.com

Триумф Джоковича на Играх в Париже стал, пожалуй, самым эмоциональным событием в мире спорта в этом году. У Новака было невероятное количество классных матчей, но он никогда не играл так мощно, как в финале против Алькараса. И вряд еще когда-либо сыграет — это был эпичнейший матч, который должен посмотреть каждый поклонник тенниса (хотя бы этот обзор).

После Олимпиады Джокович еще несколько месяцев не мог прийти в себя. К слову, это была одна из причин провального выступления на US Open. Сложилось впечатление, что в Нью-Йорк серб приехал лишь с целью показать, что олимпийское золото теперь есть не только у Роджера Федерера, Рафы Надаля и Энди Маррея.

Отсутствие стабильности в игре Алькараса

Сразу скажем, что Карлос Алькарас тоже успешно провел сезон. Как может быть иначе, если человек взял два титула на «Больших шлемах», выиграл «Мастерс», добрался до финала на Олимпиаде и находится в топ-3.

Но теперь, когда Алькараса постоянно сравнивают с легендарной «Большой тройкой», надо признать, что у испанца есть несколько серьезных недостатков, которые могут стать серьезной проблемой в контексте соперничества с Янником Синнером.

В отличие от итальянца, Карлос, похоже, пока не в состоянии демонстрировать высочайший уровень в течение всего сезона.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Как и в 2023-м, Алькараса снова преследовали травмы. Но еще больше удивила его эмоциональная нестабильность. После поражения от Джоковича на Олимпиаде он стал главным антигероем «Мастерса» в Цинциннати и US Open. В Нью-Йорке Карлитос сенсационно проиграл во втором круге Ботику ван де Зандшульпу со счетом 1:6, 5:7, 4:6.

Осенью Алькарас тоже был в тени Синнера. Единственным исключением стал лишь «пятисотник» в Пекине, здесь он переиграл итальянца в финале.

Пока совсем не похоже на то, что Алькарас в следующем году сможет подвинуть своего главного конкурента с вершины рейтинга и превзойти на ключевых турнирах.

Надаль и Маррей завершили карьеру

К сожалению, в этом году не обошлось без грустных моментов. Через два года после Роджера Федерера завершили карьеру еще две легенды — Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

Оба долгое время страдали из-за травм и в конце концов пришли к выводу, настало время завязывать.

Маррей провел свой последний матч на Олимпиаде в Париже. При этом, как и на Уимблдоне, он смог выступить только на турнире в парном разряде.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Как и Маррей, Надаль тоже не планировал завершать в этом году, но летом грунтовый король окончательно убедился, что больше не в состоянии бороться за титулы на главных турнирах.

В первой половине года Рафа потратил колоссальное количество сил и времени на подготовку к «Ролан Гаррос», но котором ему в итоге не удалось пройти даже первый раунд. В этот момент судьба внезапно повернулась к Надалю спиной — уже на старте турнира его соперником стал Саша Зверев, будущий финалист турнира.

Позже Надаль героически дошел до финала в шведском Бостаде, капитулировал в матче с Джоковичем во втором раунде олимпийского турнира и сыграл один матч за сборную Испании на Кубке Дэвиса (проиграл Ботику ван де Зандшульпу), который и стал заключительным в его легендарной карьере.

Самое печальное в истории Надаля заключается в том, что он был настроен играть еще не один год. Рафа любит теннис, обожает соревноваться, но его тело больше не готово к ежедневным нагрузкам.

А еще в этом году ушел из тенниса Доминик Тим. Чемпион US Open-2020 так и не смог вернуться на прежний уровень после сложной травмы. Весной австриец признался, что у него больше не осталось мотивации, плюс снова появились болевые ощущения в запястье. Лучшим решением в этой ситуации стало завершение карьеры.

Допинг-история Синнера

Для Янника Синнера год получился невероятно эмоциональным не только из-за многочисленных успехов на корте. Именно с итальянцем связана самая скандальная история сезона.

В конце августа теннисный мир потрясла новость о том, что Синнер дважды сдал положительный тест на допинг.

Правда, о подробностях и решениях по делу Синнера общественность узнала уже постфактум.

Янник Синнер globallookpress.com

Буквально на следующий день после победы Янника на «тысячнике» в Цинциннати организация, занимавшаяся расследованием, выкатила заявление, в котором сообщила, что в марте в обеих допинг-пробах итальянца было обнаружено запрещенное вещество.

После «тщательного изучения дела» специальная комиссия пришла к выводу, что вины Синнера в этой истории нет — он стал жертвой халатности членов своей команды (эти люди уже уволены). Если что, ранее мы подробно рассказывали об этом в специальном тексте.

После нескольких месяцев спокойствия случился новый поворот — WADA заявила, что будет добиваться дисквалификации Синнера. В принципе, это логично, любой адвокат подтвердит, что профессиональный спортсмен несет ответственность за действия своей команды.

В общем, впереди у первой ракетки мира еще как минимум несколько нервных месяцев.

Соболенко — лучшая теннисистка мира

В женском теннисе в этом году на первый план снова вышло соперничество Арины Соболенко и Иги Свентек. Но только на этот раз польская теннисистка осталась в тени своей главной конкурентки.

Правда, до августа мало кто мог предположить, что Соболенко совершит мощнейший рывок и оставит позади себя даже Свентек.

Дело в том, что вскоре после защиты титула на Australian Open у нее началась черная полоса и на корте, и в личной жизни.

В марте в Майами погиб (по другим данным, совершил самоубийство) Константин Кольцов, с которым Арина состояла в отношениях. Позже теннисистка заявила, что незадолго до трагических событий рассталась с бывшим хоккеистом, но эта ужасная история все равно сказалась и на ее игре, и на результатах.

Арина Соболенко globallookpress.com

Летом Соболенко получила травму, из-за которой была вынуждена пропустить Уимблдон. Кроме того, из-за проблем со здоровьем она проиграла Мирре Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Но самое интересное началось в конце лета. Сначала Соболенко взяла титул на «тысячнике» в Цинциннати, а потом стала чемпионкой US Open. В октябре она добавила к этим успеха победу на крупном турнире в китайском Ухане.

На итоговом турнире Соболенко проиграла в полуфинале Коко Гауфф, но к тому моменту она уже знала, что все равно завершит год в статусе первой ракетки мира с отрывом от Свентек более чем на тысячу очков.

Неоднозначный сезон Свентек

Выступление Иги Свентек в уходящем сезоне оставило смешанные чувства. Польская теннисистка доминировала в первой половине года, собрала коллекцию титулов на грунте, в том числе снова выиграв Ролан Гаррос. Но потом началось что-то странное.

Ига ужасно выступила на Уимблдоне (уступила в третьем раунде Юлии Путинцевой), проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн в полуфинале олимпийского турнира, который проходил на ее любимых парижских кортах, слабо провела североамериканскую серию и провалила итоговый.

Ига Свентек globallookpress.com

Ну а в конце ноября теннис всколыхнула еще одна допинговая история : внесоревновательный анализ мочи, который Свентек сдала 12 августа 2024 года, показал положительный результат на триметазидин в низких концентрациях. Анализ пробы B подтвердил результаты исследования пробы A.

Но Свентек в итоге отделалась лишь испугом и временным отстранением — всего на один месяц. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) поверило Иге, заявившей, что запрещенное вещество попало в ее организм после употребления мелатонина (нерецептурное лекарство). Полька утверждает, что принимала данный препарат из-за джетлага и проблем со сном.

Комиссия пришла к выводу, что Свентек не заслуживает серьезного наказания, поскольку в произошедшем отсутствует ее вина. Как говорится, где-то мы это уже слышали.

К сожалению, в таких историях многое решает статус игрока. Ни ATP, ни WTA не выгодная длительная дисквалификация ведущих игроков.

Прорыв Паолини

В женском теннисе главным откровением стали успехи Жасмин Паолини. Миниатюрная итальянка завершила год в статусе четвертой ракетки мира.

В конце февраля 28-летняя Паолини взяла титул на «тысячнике» в Дубае, обыграв в решающем матче Анну Калинскую.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Летом Жасмин продолжила удивлять: сначала она дошла до финала на Ролан Гаррос, а потом остановилась в шаге от триумфа на Уимблдоне.

Внезапный прорыв Паолини стал очередным напоминанием, что в WTA-туре может произойти все что угодно.

Но и это еще не всё. Уже в конце сезона Паолини помогла сборной Италии выиграть Кубок Билли Джин Кинг.

2024-й стал настоящим триумфом итальянского тенниса. Не только мужского, но и женского, в том числе благодаря прогрессу Паолини, которая как-то призналась, что перед началом сезона даже не мечтала о подобных достижениях.

Прогресс Шнайдер

В начале года про Диану Шнайдер если и вспоминали, то разве что в контексте теннисисток, которые, возможно, когда-нибудь будут играть на серьезном уровне.

Но прямо сейчас Диана — 13-я ракетка мира, а в рейтинге ее опережает лишь одна россиянка — Дарья Касаткина.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Пока все рассуждали, о шансах Мирры Андреевой уже в этом году выиграть турнир «Большого шлема» и дебютировать в топ-10, Шнайдер взяла шесть титулов и близка к тому, чтобы попасть в десятку лучших еще до того, как это сделает 17-летняя соотечественница.

Самое поразительное, что даже после всех успехов Шнайдер до сих пор остается в тени Андреевой, вместе с которой они завоевали бронзу на олимпийском турнире. Это не совсем справедливо, но уже в следующем году ситуация, скорее всего, изменится.

Регресс Медведева

Даниил Медведев впервые за очень долгое время завершил сезон без титулов. Более того, в 2024-м он лишь дважды играл в финале — в январе уступил Яннику Синнеру в решающем матче на Australian Open, а еще через два месяца проиграл Карлоcу Алькарасу в Индиан-Уэллс.

Из позитивного также можно вспомнить полуфинал на Уимблдоне и четвертьфинал на US Open. Но негативных моментов было гораздо больше.

Даниил Медведев globallookpress.com

К сожалению, проблема не только в результатах. Есть все основания утверждать, что Медведев стал хуже играть, особенно это бросалось в глаза во время матчей против конкурентов.

На итоговом турнире Медведев запомнился ужасным поведением в матче против Тейлора Фрица и очередным поражением от Синнера (в этом году он шесть раз проиграл итальянцу).

Рискнем предположить, что следующий сезон будет для Медведева не менее сложным.

Лучший сезон Зверева

Саша Зверев снова не выиграл турнир «Большого шлема», но все равно стал одним из героев сезона.

Во-первых, немецкий теннисист завершил год на второй строчке рейтинга, опередив даже Алькараса и Джоковича.

Саша Зверев globallookpress.com

Во-вторых, Зверев стал чемпионом двух «Мастерсов» (в Риме и Париже), а также дошел до финала на Ролан Гаррос и до полуфинала на Australian Open.

А еще Саша выиграл 69 матчей (это его личный рекорд) и попал в тор-3 по призовым — больше заработали только Синнер и Алькарас.

Ну и Зверев, по сути, единственный из топ-10, кто реально способен соперничать с Синнером, Алькарасом и Джоковичем, не говоря уже об остальных.

Зверев обязательно возьмет титул на «Шлеме», если сумеет сохранить текущую форму.