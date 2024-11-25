Последний матч Надаля, непобедимые итальянцы и новый тренер Джоковича

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Надаль провел последний матч в карьере

Всё, теперь официально — Рафаэль Надаль завершил карьеру. Свой последний матч грунтовый король провел на Кубке Дэвиса. Матчи финального раунда на этот раз состоялись в испанской Малаге.

К сожалению, это был чересчур мрачный момент — Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу (4:6, 4:6), а Испания в итоге уступила Нидерландам и вылетела уже после первого раунда плей-офф.

Испанцы, в том числе Карлос Алькарас, не скрывали, что хотели помочь Надалю еще раз стать чемпионом, но, кажется, их моральное состояние в те дни было просто на нуле.

«Если бы я был капитаном команды, то, если мы выйдем в полуфинал, я бы сделал замену в одиночке и не ставил себя играть еще раз. Учитывая мой уровень, я бы себя не выбрал, но это не значит, что я не хочу играть. Но это не мое решение. Я не давлю на капитана», — сказал Надаль после поражения от Ботика.

Алькарас выиграл свой одиночный матч, но потом вместе с Марселем Гранольерсом уступил в парной встрече, которая была ключевой.

Потом была прощальная речь Надаля, и он честно признался, что завершает только из-за того, что больше не может играть и тренироваться, как раньше: «Скажу правду — это момент, до которого не хотелось добираться. Теннис мне не надоел, но мое тело больше не хочет играть, и это нужно принимать».

Рафаэль Надаль globallookpress.com

А еще Рафа добавил, что хочет, чтобы его запомнили просто хорошим человеком: «Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке».

Надаль, как обычно, вел себя максимально скромно, но сейчас также важно напомнить и про его достижения.

Итак, Рафаэль Надаль — 22-кратный чемпион «Больших шлемов». Ему принадлежит, возможно, вечный рекорд по количеству титулов на «Ролан Гаррос» — он 14 раз выигрывал турнир в Париже. Всего за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде. В 2008 и 2016 году Надаль стал олимпийским чемпионом. А еще он пятикратный победитель Кубка Дэвиса.

Надаль занимает второе место в истории по проценту выигранных матчей. В общей сложности он провел на первой строчке рейтинга 209 недель, а в топ-10 — рекордные 912.

Все знают, что Надаль не так хотел завершить карьеру. Он мечтал сделать это после победы в финале «Ролан Гаррос», но так и не смог вернуться на свой уровень после многочисленных травм, которые просто замучили его тело. Но жалеть не о чем, Рафа навсегда один из лучших в истории.

Италия снова выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Италии второй год подряд и третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса.

Итальянцы первыми с 2013 года защитили чемпионский титул. Одиннадцать лет назад это сделала команда Чехии.

На этот раз в финале итальянские теннисисты переиграли сборную Нидерландов.

Решающая дуэль получилась максимально скучной, как и весь турнир — в плане интриги здесь было максимально печально.

Сначала Маттео Берреттини переиграл ван де Зандшульпа, а потом Янник Синнер спокойно разобрался с Таллоном Грикспором.

Сборная Италии второй год подряд выиграла Кубок Дэвиса globallookpress.com

Успех Италии не стал сюрпризом. Теперь, когда за них играет лучший теннисист мира, они каждый год будут в числе главных фаворитов.

Достижения Синнера в этом сезоне действительно впечатляют. Например, теперь Янник всего лишь один из двух теннисистов в Открытой эре, кому удалось взять хотя бы сет в каждом матче сезона. Ранее этим мог похвастаться только Роджер Федерер.

Мужской теннис, похоже, обречен на доминирование Синнера как минимум в ближайшие несколько сезонов.

Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

Начало прошлой недели, как и ее завершение, получилось победным для Италии. Теннисистки из этой страны стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг.

В финале итальянки спокойно переиграли команды Словакии. Жасмин Паолини разгромила Ребекку Шрамкову, а Лючия Бронцетти — Викторию Грунчакову.

В состав сборной Италии также входили Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани и Мартина Тревизан.

Сборная Италии — победитель Кубка Билли Джин Кинг globallookpress.com

Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг пятый раз в истории и впервые с 2013 года.

«Невероятный год. Сумасшедший год, и закончить его с победой в Кубке Билли Джин Кинг просто потрясающе, у меня нет слов», — не скрывала своих эмоций Паолини, которая в 2024-м играла в финале «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а также стала участницей Итогового турнира.

Примечательно, что Италия — всего лишь третья страна в истории, которая вышла в финал Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг два года подряд. Ранее подобным могли похвастаться только США и Австралия.

Вот так итальянский теннис стал одним из лучших в мире.

Маррей стал тренером Джоковича

Да, это не шутка: Энди Маррей будет тренировать Новака Джоковича. Пока что они договорились о сотрудничестве до конца Australian Open-2025.

«Я думал, что, возможно, наша история окончилась, но она повернулась. Есть еще одна глава — сейчас настало время, когда один из моих тяжелейших соперников войдет в мою команду», — заявил Джокович.

Новак Джокович и Энди Маррей globallookpress.com

Такого поворота, конечно, никто не ожидал. Но Новак в очередной раз напомнил, что умеет удивлять.

Будет эпично, если Джокович выиграет Australian Open под руководством Маррея. Ноле четыре раза побеждал британца в финале мэйджора в Мельбурне.

Несмотря на не самые приятные воспоминания, теперь Энди хочет помочь сербу выиграть очередной титул в Австралии.

«Я в предвкушении и с нетерпением жду времени, когда встану по одну сторону сетки с Новаком и буду помогать ему добиться его целей», — признался Маррей, завершивший карьеру этим летом.

Сотрудничество Джоковича и Маррея — теперь одна из главных интриг первого месяца следующего сезона. Будет забавно, если, например, через какое-то время Алькарас позовет в свою команду Надаля. Кстати, Рафа уже заявил, что не намерен полностью уходить из тенниса.

Веснина завершила карьеру

Елена Веснина официально объявила о завершении карьеры. В этом году она вернулась в тур после двух с половиной лет перерыва, но играла только в парном разряде.

Свой последний матч бывшая 13-я ракетка мира провела в конце июля, когда вместе с Екатериной Александровой проиграла чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой на старте олимпийского турнира.

Елена Веснина globallookpress.com

Самое главное, что Елена уже знает, чем будет заниматься: «Я с удовольствием пробую свои силы на новом теннисном канале. Комментировать матчи в прямом эфире и обсуждать в студии последние события мне очень интересно. Кроме того, участвую в подготовке большого проекта по созданию в Сочи полноценной теннисной академии».

В течение карьеры Веснина выиграла три одиночных титула и 18 парных, в том числе три турнира «Большого шлема» и итоговый в 2016-м. В том же году вместе с Екатериной Макаровой Елена стала чемпионкой олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро. А еще она двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России (2007, 2008).

«Теннис — самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше», — написала Веснина в посте о завершении карьеры.