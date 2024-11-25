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    Последний матч Надаля, непобедимые итальянцы и новый тренер Джоковича

    Позади еще одна важная, но очень грустная неделя

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Australian Open Ролан Гаррос Кубок Дэвиса Рафаэль Надаль Новак Джокович  Энди Мюррей Янник Синнер Карлос Алькарас Ботик ван де Зандсхулп Маттео Берреттини Таллон Грикспор Жасмин Паолини Елена Веснина
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    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль
    LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

    Надаль провел последний матч в карьере

    Всё, теперь официально — Рафаэль Надаль завершил карьеру. Свой последний матч грунтовый король провел на Кубке Дэвиса. Матчи финального раунда на этот раз состоялись в испанской Малаге.

    К сожалению, это был чересчур мрачный момент — Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу (4:6, 4:6), а Испания в итоге уступила Нидерландам и вылетела уже после первого раунда плей-офф.

    Испанцы, в том числе Карлос Алькарас, не скрывали, что хотели помочь Надалю еще раз стать чемпионом, но, кажется, их моральное состояние в те дни было просто на нуле.

    «Если бы я был капитаном команды, то, если мы выйдем в полуфинал, я бы сделал замену в одиночке и не ставил себя играть еще раз. Учитывая мой уровень, я бы себя не выбрал, но это не значит, что я не хочу играть. Но это не мое решение. Я не давлю на капитана», — сказал Надаль после поражения от Ботика.

    Алькарас выиграл свой одиночный матч, но потом вместе с Марселем Гранольерсом уступил в парной встрече, которая была ключевой.

    Потом была прощальная речь Надаля, и он честно признался, что завершает только из-за того, что больше не может играть и тренироваться, как раньше: «Скажу правду — это момент, до которого не хотелось добираться. Теннис мне не надоел, но мое тело больше не хочет играть, и это нужно принимать».

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    А еще Рафа добавил, что хочет, чтобы его запомнили просто хорошим человеком: «Титулы, цифры, конечно, существуют. Наверное, люди их знают. Но я бы хотел, чтобы меня запомнили хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке».

    Надаль, как обычно, вел себя максимально скромно, но сейчас также важно напомнить и про его достижения.

    Итак, Рафаэль Надаль — 22-кратный чемпион «Больших шлемов». Ему принадлежит, возможно, вечный рекорд по количеству титулов на «Ролан Гаррос» — он 14 раз выигрывал турнир в Париже. Всего за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде. В 2008 и 2016 году Надаль стал олимпийским чемпионом. А еще он пятикратный победитель Кубка Дэвиса.

    Надаль занимает второе место в истории по проценту выигранных матчей. В общей сложности он провел на первой строчке рейтинга 209 недель, а в топ-10 — рекордные 912.

    Все знают, что Надаль не так хотел завершить карьеру. Он мечтал сделать это после победы в финале «Ролан Гаррос», но так и не смог вернуться на свой уровень после многочисленных травм, которые просто замучили его тело. Но жалеть не о чем, Рафа навсегда один из лучших в истории.

    Италия снова выиграла Кубок Дэвиса

    Сборная Италии второй год подряд и третий раз в истории стала победителем Кубка Дэвиса.

    Итальянцы первыми с 2013 года защитили чемпионский титул. Одиннадцать лет назад это сделала команда Чехии.

    На этот раз в финале итальянские теннисисты переиграли сборную Нидерландов.

    Решающая дуэль получилась максимально скучной, как и весь турнир — в плане интриги здесь было максимально печально.

    Сначала Маттео Берреттини переиграл ван де Зандшульпа, а потом Янник Синнер спокойно разобрался с Таллоном Грикспором.

    Сборная Италии второй год подряд выиграла Кубок Дэвиса
    globallookpress.com

    Успех Италии не стал сюрпризом. Теперь, когда за них играет лучший теннисист мира, они каждый год будут в числе главных фаворитов.

    Достижения Синнера в этом сезоне действительно впечатляют. Например, теперь Янник всего лишь один из двух теннисистов в Открытой эре, кому удалось взять хотя бы сет в каждом матче сезона. Ранее этим мог похвастаться только Роджер Федерер.

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    • Мужской теннис, похоже, обречен на доминирование Синнера как минимум в ближайшие несколько сезонов.

    Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

    Начало прошлой недели, как и ее завершение, получилось победным для Италии. Теннисистки из этой страны стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг.

    В финале итальянки спокойно переиграли команды Словакии. Жасмин Паолини разгромила Ребекку Шрамкову, а Лючия Бронцетти — Викторию Грунчакову.

    В состав сборной Италии также входили Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани и Мартина Тревизан.

    Сборная Италии — победитель Кубка Билли Джин Кинг
    globallookpress.com

    Итальянки выиграли Кубок Билли Джин Кинг пятый раз в истории и впервые с 2013 года.

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    «Невероятный год. Сумасшедший год, и закончить его с победой в Кубке Билли Джин Кинг просто потрясающе, у меня нет слов», — не скрывала своих эмоций Паолини, которая в 2024-м играла в финале «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а также стала участницей Итогового турнира.

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    • Примечательно, что Италия — всего лишь третья страна в истории, которая вышла в финал Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг два года подряд. Ранее подобным могли похвастаться только США и Австралия.

    Вот так итальянский теннис стал одним из лучших в мире.

    Маррей стал тренером Джоковича

    Да, это не шутка: Энди Маррей будет тренировать Новака Джоковича. Пока что они договорились о сотрудничестве до конца Australian Open-2025.

    «Я думал, что, возможно, наша история окончилась, но она повернулась. Есть еще одна глава — сейчас настало время, когда один из моих тяжелейших соперников войдет в мою команду», — заявил Джокович.

    Новак Джокович и Энди Маррей
    globallookpress.com

    Такого поворота, конечно, никто не ожидал. Но Новак в очередной раз напомнил, что умеет удивлять.

    Будет эпично, если Джокович выиграет Australian Open под руководством Маррея. Ноле четыре раза побеждал британца в финале мэйджора в Мельбурне.

    Несмотря на не самые приятные воспоминания, теперь Энди хочет помочь сербу выиграть очередной титул в Австралии.

    «Я в предвкушении и с нетерпением жду времени, когда встану по одну сторону сетки с Новаком и буду помогать ему добиться его целей», — признался Маррей, завершивший карьеру этим летом.

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    • Сотрудничество Джоковича и Маррея — теперь одна из главных интриг первого месяца следующего сезона. Будет забавно, если, например, через какое-то время Алькарас позовет в свою команду Надаля. Кстати, Рафа уже заявил, что не намерен полностью уходить из тенниса.

    Веснина завершила карьеру

    Елена Веснина официально объявила о завершении карьеры. В этом году она вернулась в тур после двух с половиной лет перерыва, но играла только в парном разряде.

    Свой последний матч бывшая 13-я ракетка мира провела в конце июля, когда вместе с Екатериной Александровой проиграла чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой на старте олимпийского турнира.

    Елена Веснина
    globallookpress.com

    Самое главное, что Елена уже знает, чем будет заниматься: «Я с удовольствием пробую свои силы на новом теннисном канале. Комментировать матчи в прямом эфире и обсуждать в студии последние события мне очень интересно. Кроме того, участвую в подготовке большого проекта по созданию в Сочи полноценной теннисной академии».

    В течение карьеры Веснина выиграла три одиночных титула и 18 парных, в том числе три турнира «Большого шлема» и итоговый в 2016-м. В том же году вместе с Екатериной Макаровой Елена стала чемпионкой олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро. А еще она двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России (2007, 2008).

    «Теннис — самая лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше», — написала Веснина в посте о завершении карьеры.

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