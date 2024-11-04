Белоруска Арина Соболенко сыграет против итальянки Жасмин Паолини во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина в первом туре одержала уверенную победу над Циньвэнь Чжэн — 6:3, 6:4.

До разгрома все-таки не дошло, но надо понимать, что у китаянки вообще не было шансов на приеме.

Соболенко почти идеально провела геймы на своей подаче. Например, на первом мяче белорусская теннисистка забрал 94 процента очков.

Прогнозы на теннис

Пока рано делать серьезные выводы, но есть ощущение, что на этом турнире ни у кого не получится остановить первую ракетку мира. Видно, что Арина находится в шикарной форме и готова завершить год на вершине рейтинга.

Паолини

Жасмин в своем первом матче на Итоговом турнире выиграла у Елены Рыбакиной.

Как и ожидалось, итальянка воспользовалась проблемами соперницы, которая почти не играла во второй половине сезона.

Паолини хватило двух сетов для победы над представительницей Казахстана — 7:6, 6:4.

Примечательно, что миниатюрная Паолини отдала лишь один гейм на своей подаче. Также стоит отметить, что она здорово провела тай-брейк.

В общем, Жасмин в очередной раз подтвердила, что не просто так в этом году дебютировала в топ-10 и дважды играла в финале на турнирах «Большого шлема».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Паолини букмекеры предлагают за 5.20.

Прогноз: если что, сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. В прошлом году Арина с трудом обыграла итальянку в Пекине — 6:4, 7:6. В этом сезоне они еще не играли друг с другом.

Но с учетом того, как мощно атлетичная Соболенко проводит заключительный отрезок, сложно представить, что у нее возникнут проблемы в предстоящем матче против маленькой Паолини.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 1.97.