Француженка Клара Бюрель и американка Каролин Долхайд встретятся в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 09:00 мск Ставка и прогноз на матч Бюрель — Долхайд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Клара Бюрель

Про уровень Бюрель всем все хорошо известно, но иногда Клара играет из рук вон плохо. При всем этом место в половине первой сотни по-прежнему остается за ней.

Француженка провалила весенний этап сезона, где много турниров игралось на её родной земле. Но затем она смогла отыграться на более тяжелых стартах, где на французскую теннисистку всерьез никто не рассчитывать.

Одним из таких турниров стало выступление Клары в Кливленде, где она смогла забраться в четвертьфинал, но проиграла в нем Аддад Майа по всем статьям.

В матче против Долхайд будет серьезная битва, поскольку американка на хорошем ходу и не собирается сбавлять обороты в ближайшее время.

Каролин Долхайд

Нужно отдать должное Долхайд, поскольку по карьере у неё была масса испытаний, которые она прошла с достоинством.

Прогнозы на теннис

Но на последних стартах у неё совсем ничего не получалось, несмотря на то, что она смогла выбить с «Us Open» саму Даниэль Коллинз.

Эта победа стала единственной за шесть последних проведённых матчей, но Каролин привыкла к продолжительным проигрышным сериям.

Хочется верить, что на турнире в Пекине американка сможет найти утраченную игру, и в матче против Бюрель сможет на равных сражаться до последнего разыгранного очка в поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Бюрель — 1.67, победа Долхайд — 2.24.

Прогноз: У Бюрель вполне может получиться пройти по дистанции дальше

Ставка: П1 за 1.67

Альтернативный прогноз: Долхайд вполне может зацепиться за игру, поэтому вполне может рассчитывать

Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.34