прогноз на матч турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 1.96

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против украинки Элины Свитолиной во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Самсонова

Людмила в первом раунде одержала победу над Катериной Синяковой.

Российская теннисистка обыграла чешку в двух сетах — 6:3, 7:5.

Самсонова прервала серию из пяти поражений.

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Это был уже второй случай в сезоне, когда она проиграла не менее пяти матчей подряд.

Самсонова провела в этом году 23 матча. На этом отрезке у нее всего лишь восемь побед и 15 поражений.

Ранее в этом году Людмила смогла выиграть больше одного матча только на двух турнирах — в Брисбене и Абу-Даби. В обоих случаях она дошла до четвертьфинала.

Свитолина

Элина попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.

На прошлой неделе украинская теннисистка дошла до четвертьфинала в Берлине.

Свитолина выиграла у Анны Калинской и Евы Лис, после чего уступила филиппинке Александре Эале.

Это был первый турнир Свитолиной после Ролан Гаррос, на котором она добралась до четвертьфинала.

Элина выиграла 22 из последних 28 матчей.

Ранее в этом году 31-летняя украинка выиграла турнир в Окленде и стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 3.08, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: Самсонова, вопреки ожиданиям, уверенно провела первый матч в Бад-Хомбурге. Но даже после этого мы все равно сомневаемся, что она удивит одну из лучших теннисисток сезона. Вероятно, Свитолина одержит уверенную победу.

1.96 Победа Свитолиной в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Самсонова — Свитолина позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 1.96.