Россиянка Людмила Самсонова сыграет против украинки Элины Свитолиной во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Самсонова
Людмила в первом раунде одержала победу над Катериной Синяковой.
Российская теннисистка обыграла чешку в двух сетах — 6:3, 7:5.
Самсонова прервала серию из пяти поражений.
Это был уже второй случай в сезоне, когда она проиграла не менее пяти матчей подряд.
Самсонова провела в этом году 23 матча. На этом отрезке у нее всего лишь восемь побед и 15 поражений.
Ранее в этом году Людмила смогла выиграть больше одного матча только на двух турнирах — в Брисбене и Абу-Даби. В обоих случаях она дошла до четвертьфинала.
Свитолина
Элина попала в число первых четырех сеяных и стартует сразу со второго круга.
На прошлой неделе украинская теннисистка дошла до четвертьфинала в Берлине.
Свитолина выиграла у Анны Калинской и Евы Лис, после чего уступила филиппинке Александре Эале.
Это был первый турнир Свитолиной после Ролан Гаррос, на котором она добралась до четвертьфинала.
Элина выиграла 22 из последних 28 матчей.
Ранее в этом году 31-летняя украинка выиграла турнир в Окленде и стала чемпионкой грунтового «тысячника» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 3.08, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.37.
Прогноз: Самсонова, вопреки ожиданиям, уверенно провела первый матч в Бад-Хомбурге. Но даже после этого мы все равно сомневаемся, что она удивит одну из лучших теннисисток сезона. Вероятно, Свитолина одержит уверенную победу.
Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 1.96.