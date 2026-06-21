Грек Стефанос Циципас сыграет против перуанца Игнасио Бусе в первом круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 22 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.39.
Циципас
Стефанос начнет новую неделю в статусе всего лишь 88-й ракетки мира. Несмотря на это, он не спешит улучшать свое положение в рейтинге.
Циципас пропустил недавние турниры, но зато не отказался от возможности сыграть с Григором Димитровым в рамках выставочного матча в Софии.
Свой предыдущий официальный матч Циципас провел в конце мая, когда проиграл итальянцу Маттео Арнальди во втором круге Ролан Гаррос.
Циципас провел 29 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него 16 побед и 13 поражений.
Его лучшим результатом в этом году пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде.
В прошлом сезоне Стефанос провел лишь три матча на траве. В 2025-м он не прошел первый круг на Уимблдоне и уступила Алексу Микельсену во втором круге «пятисотника» в Галле.
Бусе
Игнасио в конце мая дебютировал в топ-40 после сенсационной победы в Гамбурге.
На немецком «пятисотнике» перуанский теннисист сначала прошел квалификацию, после чего обыграл в основной сетке Флавио Коболли, Якуба Меншика, Юго Эмбера, Александра Ковачевича и Томми Пола.
Правда, с тех пор Бусе выиграл пока лишь один матч.
На «Ролан Гаррос» Бусе проиграл в первом круге Андрею Рублеву. Правда, этот матч состоялась всего лишь через день после финала в Гамбурге.
На «пятисотнике» в Лондоне 22-летний перуанец в первом круге обыграл Маркоса Гирона, а во втором уступил Брэндону Накашиме.
До этого сезона у Бусе был лишь один матч на траве. В прошлом году он уступила французу Артуру Казо в первом раунде квалификации Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.57, победу Бусе букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: сложно сказать, сможет ли Циципас найти мотивацию и как следует настроиться на предстоящий матч. В этом плане есть серьезные сомнения. Бусе вполне способен тормознуть бывшую третью ракетку мира даже на траве.
Рекомендуемая ставка: победа Бусе за 2.39.