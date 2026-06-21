Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Энн Ли в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Ли
Энн провела 31 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 16 побед и 15 поражений.
На минувшей неделе американская теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Ноттингеме.
Прежде чем уступить швейцарке Виктории Голубич, Ли обыграла австралиец Кимберли Биррелл и Тайла Престон.
После «пятисотника» в Линце 25-летняя американка еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.
При этом на четырех из шести предыдущих турниров Ли выиграла не менее двух матчей.
Лучшим результатом Энн в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «пятисотника» в Страсбурге.
Александрова
Екатерина успела сыграть уже на двух турнирах на траве.
В Хертогенбосе российская теннисистка проиграла в первом круге венгерке Панне Удварди.
На «пятисотнике» в Берлине Александрова в первом раунде встречалась с Анастасией Потаповой, которая не смогла завершить матч из-за травмы, а во втором уступила Арине Соболенко (6:4, 6:4).
При этом в Берлине Александрова прервала серию из пяти поражений.
Екатерина провела 22 матча в текущем сезоне. Пока что у нее отрицательный баланс — семь побед и 15 поражений.
В прошлом году Александрова дошла до четвертьфинале на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, обыграв Белинду Бенчич и Марию Саккари.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ли в этом матче можно поставить за 2.33, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей против американской теннисистки.
Но также стоит обратить внимание, что их недавняя встреча, состоявшаяся в мае на турнире в Страсбурге, завершилась победой Ли со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
С учетом того, как часто Александрова проигрывает в этом сезоне, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Есть сомнения, что она подтвердит статус фаворитки.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.