Сможет ли Александрова пройти первый круг в Бад-Хомбурге?

прогноз на матч первого круга турнира в Бад-Хомбурге, ставка за 1.92

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Энн Ли в первом круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 21 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Ли

Энн провела 31 матч в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 16 побед и 15 поражений.

На минувшей неделе американская теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире WTA 250 в Ноттингеме.

Прежде чем уступить швейцарке Виктории Голубич, Ли обыграла австралиец Кимберли Биррелл и Тайла Престон.

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После «пятисотника» в Линце 25-летняя американка еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

При этом на четырех из шести предыдущих турниров Ли выиграла не менее двух матчей.

Лучшим результатом Энн в этом году пока остается выход в полуфинал грунтового «пятисотника» в Страсбурге.

Александрова

Екатерина успела сыграть уже на двух турнирах на траве.

В Хертогенбосе российская теннисистка проиграла в первом круге венгерке Панне Удварди.

На «пятисотнике» в Берлине Александрова в первом раунде встречалась с Анастасией Потаповой, которая не смогла завершить матч из-за травмы, а во втором уступила Арине Соболенко (6:4, 6:4).

При этом в Берлине Александрова прервала серию из пяти поражений.

Екатерина провела 22 матча в текущем сезоне. Пока что у нее отрицательный баланс — семь побед и 15 поражений.

В прошлом году Александрова дошла до четвертьфинале на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, обыграв Белинду Бенчич и Марию Саккари.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ли в этом матче можно поставить за 2.33, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: Екатерина выиграла два из трех предыдущих матчей против американской теннисистки.

Но также стоит обратить внимание, что их недавняя встреча, состоявшаяся в мае на турнире в Страсбурге, завершилась победой Ли со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

С учетом того, как часто Александрова проигрывает в этом сезоне, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Есть сомнения, что она подтвердит статус фаворитки.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Ли — Александрова принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.