Сможет ли Захарова пройти первый круг в Истборне?

прогноз на матч первого круга турнира в Истборне, ставка за 2.32

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой в первом круге турнира WTA 500 в Истборне (Англия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.

Стародубцева

Юлия только на прошлой неделе провела свои первые матчи на траве в этом сезоне.

Украинская теннисистка дошла до второго раунда на турнире в Ноттингеме.

Стародубцева ожержала волевую победу над австралийкой Майей Джойнт, после чего проиграла американке Эмме Наварро.

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Стародубцева выиграла 25 из 42-х матчей в текущем сезоне.

Среди лучших результатов 26-летней украинки в этом году — финал на грунтовом «пятисотнике» в Чарлстоне, третий круг на «тысячнике» в Майами и на Ролан Гаррос.

Захарова

Анастасия пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе у российской теннисистки было два тяжелейших матча — сначала она обыграла австрийку Лилли Таггер (6:4, 5:7, 7:6), а потом представительницу Испании Оксану Селехметьеву (7:6, 2:6, 7:6).

На турнире в Ноттингеме Захарова не прошла квалификацию, проиграв 17-летней британке Ханне Клагмен.

Захарова провела 40 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 22 победы и 18 поражений.

Свои лучшие результаты в этом году Захарова демонстрировала на харде, тогда как на грунте она выиграла только четыре из 11-ти матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Стародубцеву в этом матче можно поставить за 1.55, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: не самый простой матч, но мы считаем, что Захарова, вероятно, не сможет обыграть украинскую теннисистку. В последнее время россиянка играет чересчур неубедительно.

2.32 Победа Стародубцевой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Стародубцева — Захарова принесёт прибыль 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: победа Стародубцевой в двух сетах за 2.32.