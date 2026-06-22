Россиянка Анастасия Захарова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой в первом круге турнира WTA 500 в Истборне (Англия). Матч пройдет 23 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.32.
Стародубцева
Юлия только на прошлой неделе провела свои первые матчи на траве в этом сезоне.
Украинская теннисистка дошла до второго раунда на турнире в Ноттингеме.
Стародубцева ожержала волевую победу над австралийкой Майей Джойнт, после чего проиграла американке Эмме Наварро.
Стародубцева выиграла 25 из 42-х матчей в текущем сезоне.
Среди лучших результатов 26-летней украинки в этом году — финал на грунтовом «пятисотнике» в Чарлстоне, третий круг на «тысячнике» в Майами и на Ролан Гаррос.
Захарова
Анастасия пробилась в основную сетку через квалификацию.
В отборе у российской теннисистки было два тяжелейших матча — сначала она обыграла австрийку Лилли Таггер (6:4, 5:7, 7:6), а потом представительницу Испании Оксану Селехметьеву (7:6, 2:6, 7:6).
На турнире в Ноттингеме Захарова не прошла квалификацию, проиграв 17-летней британке Ханне Клагмен.
Захарова провела 40 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 22 победы и 18 поражений.
Свои лучшие результаты в этом году Захарова демонстрировала на харде, тогда как на грунте она выиграла только четыре из 11-ти матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Стародубцеву в этом матче можно поставить за 1.55, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: не самый простой матч, но мы считаем, что Захарова, вероятно, не сможет обыграть украинскую теннисистку. В последнее время россиянка играет чересчур неубедительно.
Рекомендуемая ставка: победа Стародубцевой в двух сетах за 2.32.