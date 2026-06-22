прогноз на матч первого круга турнира на Мальорке, ставка за 1.97

Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Марка Полманса в первом круге турнира ATP 250 на Мальорке (Испания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Полманс

Марк пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборочных матчах австралийский теннисист выиграл у 912-й ракетки мира Джейми Маккензи и иорданца Адбаллы Шелбая.

Полманс впервые в этом году сыграет на уровне основного тура.

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В текущем сезоне 29-летний австралиец провел пока лишь 20 матчей (10 побед, 10 поражений).

Среди лучших результатов Полманса в 2026-м — второй круг на «челленджерах» в Брисбене, Морелии, Мехико и Хайльбронне.

Полманс начал неделю в статусе 366-й ракетки мира. Выше 116-й строчки он пока не поднимался.

Димитров

Григор по итогам первой половины сезона свалился за пределы топ-150.

Болгарский теннисист занимает всего лишь 164-е место в текущей версии рейтинга.

К сожалению, после травмы грудных мышц, полученной в прошлом году на Уимблдоне, Димитров пока так и не смог вернуться на прежний уровень.

Димитров провел 18 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него лишь четыре победы и 14 поражений.

На прошлой неделе Димитров дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Дублине.

Перед этим у Григора была серия из шести поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Полманса в этом матче можно поставить за 5.55, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: оптимальный вариант здесь — ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Есть подозрение, что у Димитрова снова будут проблемы.

1.97 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Полманс — Димитров принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.97.