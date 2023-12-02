Француз Артур Фис сыграет проти серба Хамада Медьедовича в финале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:00 мск. Фис — Медьедович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Фис

Артур в полуфинале одержал волевую победу над Люкой Ван Ашем — 2:6, 4:1, 4:3, 4:3.

Это был не самый простой матч, но ключевые моменты показали, что на данный момент Фис лучшего своего соотечественника.

Об этом также свидетельствует тот факт, что на этой неделе 36-я ракетка мира до сих пор не проиграл ни одного матча.

На групповом этапе 19-летний Фис выиграл у Луки Нарди, Флавио Коболли и Доминика Штрикера.

Медьедович

У Хамада в полуфинале намечалось серьезное противостояние с Домиником Штрикером, но в итоге сербу повезло.

Швейцарец не смог доиграть из-за травмы, снявшись при счете 1:2 во втором сете.

Все прогнозы на теннис

В первой партии Медьедович переиграл Штрикера на тай-брейке.

Как и Фис, Хамад тоже еще ни разу не проигрывал на этом турнире.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 2.54.

Серб точно способен навязать борьбу, но остановить талантливого француза он вряд ли сможет.

Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-2,5) за 1.92.