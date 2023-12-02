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    Фис обыграет Медьедовича с разгромным счетом?

    Фис — Медьедович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал молодежного Итогового турнира ATP 2 декабря 2023 года

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    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет проти серба Хамада Медьедовича в финале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 20:00 мск. Фис — Медьедович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Фис

    Артур в полуфинале одержал волевую победу над Люкой Ван Ашем — 2:6, 4:1, 4:3, 4:3.

    Это был не самый простой матч, но ключевые моменты показали, что на данный момент Фис лучшего своего соотечественника.

    Об этом также свидетельствует тот факт, что на этой неделе 36-я ракетка мира до сих пор не проиграл ни одного матча.

    На групповом этапе 19-летний Фис выиграл у Луки Нарди, Флавио Коболли и Доминика Штрикера.

    Медьедович

    У Хамада в полуфинале намечалось серьезное противостояние с Домиником Штрикером, но в итоге сербу повезло.

    Швейцарец не смог доиграть из-за травмы, снявшись при счете 1:2 во втором сете.

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    В первой партии Медьедович переиграл Штрикера на тай-брейке.

    Как и Фис, Хамад тоже еще ни разу не проигрывал на этом турнире.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 2.54.

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    Серб точно способен навязать борьбу, но остановить талантливого француза он вряд ли сможет.

    Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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    Фис — Медьедович: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на теннис. Фис обыграет Медьедовича с разгромным счетом?
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