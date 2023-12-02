Фис
Артур в полуфинале одержал волевую победу над Люкой Ван Ашем — 2:6, 4:1, 4:3, 4:3.
Это был не самый простой матч, но ключевые моменты показали, что на данный момент Фис лучшего своего соотечественника.
Об этом также свидетельствует тот факт, что на этой неделе 36-я ракетка мира до сих пор не проиграл ни одного матча.
На групповом этапе 19-летний Фис выиграл у Луки Нарди, Флавио Коболли и Доминика Штрикера.
Медьедович
У Хамада в полуфинале намечалось серьезное противостояние с Домиником Штрикером, но в итоге сербу повезло.
Швейцарец не смог доиграть из-за травмы, снявшись при счете 1:2 во втором сете.
В первой партии Медьедович переиграл Штрикера на тай-брейке.
Как и Фис, Хамад тоже еще ни разу не проигрывал на этом турнире.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Фиса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Медьедовича букмекеры предлагают за 2.54.
Серб точно способен навязать борьбу, но остановить талантливого француза он вряд ли сможет.
Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-2,5) за 1.92.