В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.89.
«Авангард»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Авангард» закончил на 2-м месте в совокупной таблице с 99 очками на счету, на 6 турнирных пунктов отстав от 1-го «Металлурга».
Последние матчи: Серию с «Нефтехимиком» «Авангард» начал с волевой домашней победы (4:2), за которой последовало поражение (3:4, от).
В Нижнекамске команда Ги Буше дважды взяла верх (2:1, 5:2), как и в третьей встрече в родных стенах, где все решила шайба Николая Прохоркина в большинстве в начале овертайма (4:3, от).
Не сыграют: Иван Игумнов.
Состояние команды: На преодоление первого кубкового раунда у «Авангарда» ушло пять матчей, но, несмотря на статистическое преимущество над «Нефтехимиком», легко команде Ги Буше точно не было.
В двух играх из пяти омичи пропускали первыми, а еще в двух — уходили в овертайм. Вместе с тем на домашнем льду команда Ги Буше дважды уступила «Нефтехимику» по бросковой активности.
ЦСКА
Путь к плей-офф: Общий этап сезона ЦСКА завершил на 4-й строчке в таблице Запада. С 84 очками в активе, армейцы отстали от тройки лидеров на 2 турнирных пункта.
Последние матчи: Армейское дерби в рамках Кубка Гагарина ЦСКА начал с двух волевых побед на домашней площадке (3:2, от, 4:2).
Минимальным поражением завершилась первая игра на льду СКА (0:1), за которой последовал очередной локальный успех (4:2). В пятой игре команда Игоря Никитина снесла петербуржцев без шансов (6:2).
Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.
Состояние команды: ЦСКА продемонстрировал тактическую выдержку и легко разобрался со СКА. Впрочем, в отдельных эпизодах игру столичных армейцев нельзя было назвать образцовой.
В трех кубковых матчах из пяти команда Игоря Никитина пропускала первой, но в двух случаях находила способ вернуться в борьбу. Между тем на одиннадцать последних игр москвичей приходятся девять побед.
Статистика для ставок
- «Авангард» не проигрывает в основное время на протяжении 5 матчей в домашних стенах
- «Авангард» одержал 6 побед в 7 личных встречах на своей территории
- ЦСКА не забивал больше 1 гола в 6 последних гостевых личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 4.08, победа ЦСКА — в 3.26.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.65, на тотал меньше 5.5 — за 1.44.
Прогноз: Серия «Авангарда» и ЦСКА пройдет под знаком борьбы двух мастеров тактического искусства. В условиях неуступчивости и нежелания первыми допустить ошибку команды могут провести скромную по содержанию игру.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.89.
Прогноз: Команда Игоря Никитина здорово умеет подстраиваться под соперников и предугадывать большинство их действий в атаке. В таких обстоятельствах ЦСКА сумеет продержаться на льду «Авангарда» минимум 60 минут.
Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.80.