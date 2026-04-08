Смогут ли армейцы прервать серию из поражений в Омске?

«Авангарду» комфортнее действовать с соперником, который, по выражению Ги Буше, «не пытается тебя удивить и хочет выиграть, используя свои сильные стороны». В регулярке «ястребы» одержали две победы над ЦСКА с общим счётом 4:1, а москвичи не обыгрывают омичей в основное время с 2022 года. Однако армейцы после разгрома СКА поймали кураж, а их атака, которая в регулярке была ахиллесовой пятой, вдруг ожила в плей-офф. Ключевым станет вопрос, сможет ли оборона ЦСКА сдержать россыпь талантов «Авангарда» и не повторится ли сценарий регулярки, где омичи пропускали в среднем лишь 0,5 гола за матч.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45' всего один бросок в створ у армейцев за пять минут третьего периода.

44' Пономарёв на пятак запустил шайбу, она рикошетом от Гамзина взлетела вверх и с лёта пытался бросить Якупов, но не попал по снаряду.

43' Окулов мощно зарядил от синей линии, но бросился под шайбу Коваленко и заблокировал выстрел.

43' Шарипзянов слева от синей линии бросил в створ, но Гамзин поймал шайбу ловушкой.

42' Полтапов буквально впечатал в лицевой борт Волкова, но обошлось без травм.

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 2-го периода https://t.me/omskiyavangard

40' Второй период окончен! Рисунок матча не особо поменялся: немного активнее армейцы стали вести себя в атаке, но пока без результата. Более того, армейцы умудрились пропустить в меньшинстве и при этом сами пока не могут распечатать ворота Серебрякова.

40' Потуральски ворвался в чужую зону вдоль правого борта и бросил в дальний угол, но не попал в створ.

40' Минута до конца второго периода.

39' Соркин, Абрамов и Полтапов разыграли отличную многоходовку, которая закончилась броском последнего, но Серебряков парировал выстрел маской.

38' Потуральски слева бросал с неудобной руки, но надёжно Гамзин сыграл и зафиксировал шайбу.

37' 17:10 по броскам в створ в пользу хозяев.

36' В полном составе «Авангард».

36' Эберт мощно бросил от синей линии, но сильно мимо ворот получилось.

35' Гоооооол!!! 2:0. В меньшинстве забивает «Авангард». Перехватили шайбу омичи, Фьоре ворвался в чужую зону вдоль правого борта и сделал передачу в центр на ход Майклу Маклауду, который выкатился на рандеву с Гамзиным и переиграл армейского вратаря.

35' Удаление у «Авангарда»: Дмитрий Рашевский наказан малым штрафом за удар клюшкой.

34' Лажуа от синей линии бросал, но поймал шайбу Гамзин.

33' Шарипзянов из левого борта хорошо бросил, но Гамзин парировал.

32' Дроздов атаковал ворота «Авангарда», но Серебряков надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

31' 14:8 по броскам в створ в пользу хозяев, но армейцы по-маленьку выправляют положение.

30' Саморуков дважды бросал, но один из его выстрелов заблокировал Ибрагимов, а со вторым справился Серебряков.

29' Серьёзный момент случился у ворот «Авангарда», Охотюк от левого борта здорово бросил, но Серебряков отбил шайбу, на отскоке первым оказался Соркин, но вытянув ногу, щитком помешал ему бросить вратарь омичей, затем добивал ещё и Костин, там коллективно защитники с Серебряковым отбились и сохранили ворота в неприкосновенности.

28' Соркин выкатился в центр чужой зоны и хорошо бросил в створ, но Серебряков на месте.

27' Из центра левого круга хорошо бросил Шарипзянов, но Гамзин надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

26' Три подряд проброса у ЦСКА.

26' 10:9 по выигранным вбрасываниям в пользу «Авангарда».

25' Пока не понятно за счёт чего армейцы планируют отыгрываться, совсем не бросают по воротам.

24' За четыре минуты второго периода только один бросок в створ нанесли соперники.

23' Рашевский атаковал ворота хозяев, но с его броском справился Гамзин, поймав шайбу.

22' Довольно высокий темп задали команды, в центральной зоне шайба практически не задерживается, но пока без бросков.

21' Шарипзянов перехватил шайбу в чужой зоне и бросил в створ со средней дистанции, но не попал в створ.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли армейцы.

Итоги 1-го периода https://t.me/cska_hockey

20' Первый период окончен! Уверенно выглядит «Авангард» на своём льду, хоть и не имеет большого преимущества — даже наоборот, армейцы чаще владели шайбой, но взламывать организованную оборону хозяев совсем не получается. «Ястребы» более нацелены на ворота и это видно по броскам в створ — 11:4 в их пользу.

20' Абрамов на выходе из правого круга вбрасывания плотно бросил, но попал точно по позиции Серебрякова.

20' Пошла последняя минута первого периода.

19' Рой бросал из левого круга, но Серебряков отбил шайбу.

18' Удаление у омичей: малым штрафом наказан Джованни Фьоре за толчок на борт.

17' Карнаухов и Чеккони потолкались у ворот хозяев, но без удалений обошлось.

16' 11:1 по броскам в створ в пользу «Авангарда».

15' Два в одного выкатились омичи, Якупов ворвался в чужую зону от правого борта, передачу делать не стал и плотно бросил в ближний угол, но Гамзин снова выручил!

14' Долженков и Окулов атаковали ворота Гамзина, но вратарь вышел победителем в обоих случаях.

13' Саморуков и Гурьянов бросали, но оба не попали в створ.

12' В равных составах гости.

12' Гооооол!!! 1:0. Потуральски слева сделал передачу под себя на Константина Окулова, который на выходе из круга вбрасывания нанёс неотразимый бросок и набрал восьмое очко в плей-офф. Здорово на пятаке сыграл Маклауд, который максимально мешал Гамзину. Стоит выделить ещё одного ассистента — Шарипзянова.

12' Удаление у ЦСКА: малым штрафом наказан Никита Нестеров за игру высоко поднятой клюшкой.

11' Котляревский из левого круга бросал в дальний угол, но ловушкой Гамзин отбил шайбу.

10' Ещё один момент не использовал Прохоркин, теперь уже из правого круга бросал, но Гамзин снова выручил.

09' 3:1 по броскам в створ в пользу «Авангарда».

08' Прохоркин получил шайбу из-за ворот и от левых «усов» бросил в створ, но Гамзин выручил.

07' Здоровья хоккеисту!

07' Сам Семён не смог подняться со льда и при помощи врача с одноклубниками ушёл в раздевалку.

07' Серьёзное повреждение получил Чистяков после единоборства с Костиным.

07' В полном составе хозяева.

06' Ничего опасного армейцы не могут создать в большинстве у ворот «Авангарда».

05' Бучельников атаковал ворота хозяев, но Серебряков справился и отбил шайбу.

05' Удаление у «Авангарда»: малым штрафом наказан Марсель Ибрагимов за задержку соперника.

03' Шарипзянов бросил от синей линии, но шайба пролетела мимо створа.

02' Соркин промчался вдоль левого борта и бросил с кистей, но в створ не попал.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли армейцы!

До матча

16:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:25 Основные вратари: Никита Серебряков и Дмитрий Гамзин.

16:20 Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); Главный судья: Сергей Юдаков (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия).

16:10 Матч пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» (Омск, Россия), вместимостью 12 011 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Авангарда» https://t.me/omskiyavangard

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Семён Чистяков, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Стартовый состав ЦСКА https://t.me/cska_hockey

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Ник Эберт, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников, Алексей Чуркин.

Авангард

«Авангард» прошёл «Нефтехимик» за пять матчей, но ни одной лёгкой прогулки не случилось: нижнекамцы заставили фаворита существовать в режиме регулярного кислородного голодания. «Ястребы» постоянно находились в тонусе и доставали из себя ресурсы, чтобы раз за разом забирать концовки. Константин Окулов, один из сильнейших бомбардиров сезона, отличился в четырёх из пяти встреч с «волками», а Дмитрий Рашевский и Александр Волков буквально вытянули матчи в нижнекамской части серии. В регулярке «ястребы» чувствовали себя как рыба в воде в играх с топ-клубами, в частности с ЦСКА, над которым одержали две победы в двух матчах с общим счётом 4:1.

ЦСКА

ЦСКА под руководством Игоря Никитина преподнёс сюрприз в первом раунде, разгромив СКА со счётом 4-1 и установив новый рекорд: 91-я победа в плей-офф позволила Никитину обойти Зинэтулу Билялетдинова. Армейцы не подкачали в обороне: ни разу за пять матчей Дмитрий Гамзин не пропускал больше двух шайб. Однако ЦСКА сумел удивить и отличной результативностью: во второй и четвёртой встречах москвичи забросили четыре шайбы, а в пятой — шесть. Денис Гурьянов, признанный лучшим нападающим первого раунда, забил шесть голов (семь очков в пяти матчах), а Николай Коваленко отдал шесть результативных передач. При этом в целом в атаке армейцы Никитина действуют терпеливо, ожидая ошибок оппонента. У нынешнего ЦСКА не так много ярких игроков, больше рабочих, многогранных хоккеистов. Технарь Дмитрий Бучельников, пожалуй, главное исключение.

Личные встречи

ЦСКА не обыгрывал «Авангард» в основное время с 2022 года. В двух последних сезонах омичи в противостояниях с москвичами выстраивали надёжную оборону и пропускали в среднем лишь по 0,5 гола за матч. В регулярке нынешнего сезона «ястребы» дома одержали верх со счётом 2:1, а на выезде добыли «сухарь» — 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.