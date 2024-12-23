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    «Авангард» нацелен на успех в Магнитогорске

    «Металлург» Мг — «Авангард». Ставка (к. 2.20) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг встретится с «Авангардом». Игра пройдет на «Арене Металлург» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Декабря 2024 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В 38 матчах южноуральцы заработали 44 очка, с которыми по-прежнему находятся на 5-м месте в таблице Восточной конференции и отстают от 4-го «Автомобилиста» по дополнительным показателям.

    Последние матчи: Незадолго до паузы в чемпионате «Металлург» Мг добился побед над «Барысом» — 2:0, «Торпедо» — 5:3 и «Ладой» — 4:0, но уйти на перерыв пришлось на фоне поражения от «Динамо» Москва — 2:3.

    Металлург Мг — Авангард: коэффициенты букмекеров

    За потерей 2 очков в столице последовали новые успехи «Магнитки». В частности, после возобновления регулярки команда Андрея Разина одержала верх над «Автомобилистом» — 4:2 и «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

    Не сыграют: «Магнитка» может провести предстоящий матч полным составом.

    Состояние команды: «Металлург» Мг продолжает восстанавливать позиции после неудачного начала сезона, который сопровождался тотальным командным развалом во всех отношениях.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее не самая приятная атмосфера за пределами площадки и проблемы игрового содержания начали уходить в прошлое: в настоящее время «Металлург» Мг нередко выдает качественную игру.

    За последний месяц команда Андрея Разина значительно прибавила в уверенности, которая отражается как на результатах, так и на среднесрочных турнирных перспективах южноуральцев.

    «Авангард»

    Турнирное положение: В активе «Авангарда» 36 очков по итогам 36 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции омичи поднялись на 7-ю строчку, опередив «Нефтехимик».

    Последние матчи: Накануне «Авангард» провел один из наиболее успешных в контексте результатов отрезков в нынешнем регулярном сезоне. Его итогом стали 4 подряд матча без поражений.

    Поочередно «Авангард» разобрался с «Сочи» — 6:0, «Автомобилистом» — 4:2, «Сибирью» — 5:3 и «Нефтехимиком» — 4:3 ОТ. В последней встрече «Авангард» крайне неожиданно проиграл «Ладе» — 3:4.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

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    • Состояние команды: Первая половина сезона «Авангарда» ассоциировалась с регулярными провалами и отсутствием конструктивных решений, которые могли бы обеспечить перелом.

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    В поиске новых идей «Авангард» неделями ранее пригласил в команду канадского тренера Ги Буше, который славится системным подходом к игре и прагматизмом — элементов, коих сильно не хватает омичам в нынешнем виде.

    В настоящее время «Авангард» проводит лучший индивидуальный отрезок, что во многом объясняется сменой настроений в команде, а не задумками нового штаба, на реализацию которых уйдет гораздо больше времени.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг победил в 4 домашних матчах из 5 последних

    • Ни в одном домашнем матче из предыдущих 5 «Металлург» Мг не пропустил больше 2 голов

    • В 6 личных встречах в Магнитогорске из последних 8 «Авангард» не проигрывал в основное время

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.95, а победа «Авангарда» — в 3.30.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.27.

    Прогноз: С точки зрения содержания игры к «Авангарду» по-прежнему возникают вопросы, тем не менее сейчас омичи демонстрируют неплохие результаты и кажутся готовыми навязать борьбу магнитогорцам.

    Ставка: «Авангард» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.20.

    Прогноз: На данном этапе соперничества эти команды попытаются сделать акцент на сдержанной игре с минимальным количеством ошибок, ввиду чего общая результативность едва ли выйдет за аномальные рамки.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.27.

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