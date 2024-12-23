В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг встретится с «Авангардом». Игра пройдет на «Арене Металлург» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 38 матчах южноуральцы заработали 44 очка, с которыми по-прежнему находятся на 5-м месте в таблице Восточной конференции и отстают от 4-го «Автомобилиста» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Незадолго до паузы в чемпионате «Металлург» Мг добился побед над «Барысом» — 2:0, «Торпедо» — 5:3 и «Ладой» — 4:0, но уйти на перерыв пришлось на фоне поражения от «Динамо» Москва — 2:3.

За потерей 2 очков в столице последовали новые успехи «Магнитки». В частности, после возобновления регулярки команда Андрея Разина одержала верх над «Автомобилистом» — 4:2 и «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

Не сыграют: «Магнитка» может провести предстоящий матч полным составом.

Состояние команды: «Металлург» Мг продолжает восстанавливать позиции после неудачного начала сезона, который сопровождался тотальным командным развалом во всех отношениях.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее не самая приятная атмосфера за пределами площадки и проблемы игрового содержания начали уходить в прошлое: в настоящее время «Металлург» Мг нередко выдает качественную игру.

За последний месяц команда Андрея Разина значительно прибавила в уверенности, которая отражается как на результатах, так и на среднесрочных турнирных перспективах южноуральцев.

«Авангард»

Турнирное положение: В активе «Авангарда» 36 очков по итогам 36 сыгранных матчей. В таблице Восточной конференции омичи поднялись на 7-ю строчку, опередив «Нефтехимик».

Последние матчи: Накануне «Авангард» провел один из наиболее успешных в контексте результатов отрезков в нынешнем регулярном сезоне. Его итогом стали 4 подряд матча без поражений.

Поочередно «Авангард» разобрался с «Сочи» — 6:0, «Автомобилистом» — 4:2, «Сибирью» — 5:3 и «Нефтехимиком» — 4:3 ОТ. В последней встрече «Авангард» крайне неожиданно проиграл «Ладе» — 3:4.

Не сыграют: Сергей Бойков, Алекс Грант, Даниил Степанов.

Состояние команды: Первая половина сезона «Авангарда» ассоциировалась с регулярными провалами и отсутствием конструктивных решений, которые могли бы обеспечить перелом.

В поиске новых идей «Авангард» неделями ранее пригласил в команду канадского тренера Ги Буше, который славится системным подходом к игре и прагматизмом — элементов, коих сильно не хватает омичам в нынешнем виде.

В настоящее время «Авангард» проводит лучший индивидуальный отрезок, что во многом объясняется сменой настроений в команде, а не задумками нового штаба, на реализацию которых уйдет гораздо больше времени.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 4 домашних матчах из 5 последних

Ни в одном домашнем матче из предыдущих 5 «Металлург» Мг не пропустил больше 2 голов

В 6 личных встречах в Магнитогорске из последних 8 «Авангард» не проигрывал в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 3.95, а победа «Авангарда» — в 3.30.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 4.5 — за 2.27.

Прогноз: С точки зрения содержания игры к «Авангарду» по-прежнему возникают вопросы, тем не менее сейчас омичи демонстрируют неплохие результаты и кажутся готовыми навязать борьбу магнитогорцам.

Ставка: «Авангард» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.20.

Прогноз: На данном этапе соперничества эти команды попытаются сделать акцент на сдержанной игре с минимальным количеством ошибок, ввиду чего общая результативность едва ли выйдет за аномальные рамки.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.27.