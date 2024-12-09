«Салават Юлаев» сравнялся с «Трактором», ЦСКА приблизился к топ-3, «Автомобилист» утратил позиции

Предыдущая игровая неделя сместила акценты в гонке лидеров Восточной конференции, в то время как на Западе борьба за распределение лидерских позиций обрела новый статус.

«Салават Юлаев» догнал «Трактор»

«Салават Юлаев» в «Зеленом дерби» VK

На протяжении нескольких последних недель турнирная картина Восточной конференции неуклонно приближалась к пересмотру соотношения сил в гонке лидеров, в которой еще недавно «Трактору» практически не было равных.

Однако в борьбу за верхнюю строчку неожиданно для многих ворвался «Салават Юлаев», демонстрирующий устойчивость в плане результатов и стабильность в контексте первоклассного хоккея с нотками умеренного прагматизма.

В нынешней фазе чемпионата команда Виктора Козлова находится на пике формы, о чем свидетельствует серия из шести побед подряд, пять из которых сопровождались лимитом в одну пропущенную шайбу, лишний раз подчеркивая строгий перфекционизм уфимской обороны.

На прошлой неделе «Салават Юлаев» добился важнейшей в турнирном понимании победы над «Трактором» — 4:1, после чего столь же уверенно разобрался с «Сибирью» — 3:1. В рамках воскресного вечера «Салават» превзошел «Ак Барс» в региональном дерби — 3:2 ОТ.

Набрав 48 очков в 33 матчах, команда Виктора Козлова поднялась на 2-е место в таблице Восточной конференции, сравнявшись по турнирным баллам с «Трактором», в активе которого на 2 игры больше. На неделе челябинцы, помимо встречи в Уфе, победили «Автомобилист» — 3:1 и уступили «Северстали» — 1:2.

ЦСКА стучится в первую тройку

ЦСКА в матче с «Торпедо» ХК ЦСКА

В Западной конференции по темпам набора очков в настоящее время нет равных ЦСКА, который накануне сдвинул на 5-ю строчку своего «армейского» противника и вплотную приблизился к трем сильнейшим клубам конференции, заполучив реальный шанс на продвижение.

Находящаяся на этапе перестройки команда Илья Воробьева все чаще демонстрирует признаки своего прогресса на пути к возвращению в плеяду кубковых претендентов первого эшелона. Последних результатов ЦСКА добивается за счет сдержанной игры с акцентом на сокращение количества результативных ошибок у своих ворот.

На текущий момент ЦСКА никому не проигрывает на протяжении пяти матчей. Неделей ранее столичная команда добилась рабочих побед над «Витязем» — 2:1 ОТ и «Торпедо» — 2:1 Б, а также второй раз за сезон обыграла «Локомотив» — 2:1.

В таблице Западной конференции команда Ильи Воробьева закрепилась на 4-м месте с 45 очками по итогам 33 матчей. От основного конкурента сверху, коим является московское «Динамо», ЦСКА отстает на 2 балла с учетом пары игр в запасе по отношению к бело-голубым.

Сами динамовцы на неделе потерпели поражение от «Ак Барса» — 4:5, вслед за чем поочередно разделались со СКА — 4:2 и «Магниткой» — 3:2. В таблице конференции команда Алексея Кудашова увеличила отставание от 2-го «Спартака» на 3 турнирных пункта при равенстве проведенных встреч.

«Спартак» сокращает разрыв между «Локомотивом»

«Спартак» обыграл «Барыс» VK

Тринадцатая игровая неделя подразумевала краткосрочный спад, с которым команда Алексея Жамнова разобралась достаточно быстро: к четырнадцатой по счету турнирной семидневке «Спартак» подошел в лучших кондициях.

Так, на прошлой неделе красно-белые добились трех подряд побед, сделав это в характерной для себя манере — играя в хоккей высокой интенсивности, который поддерживается движением, хорошей реализацией, а временами — волевым характером.

В ходе гостевой серии «Спартак» ценой огромных усилий одержал победу над «Автомобилистом» — 5:4 Б, после чего на фоне более высокого класса преуспел на территории «Барыса» — 4:2 и «Витязя» — 4:2.

В каждой упомянутой встрече команда Алексея Жамнова имела хорошее по ее стандартам преимущество по голам, но затем теряла бдительность и позволяла соперникам практически вплотную приблизиться по счету.

Для решающего большие турнирные задачи коллектива подобная динамика игры может стать поводом для беспокойства, на что указал главный тренер, подчеркнув, что предстоящий перерыв будет использован для выявления основных проблемных зон.

Тем не менее на паузу в КХЛ «Спартак» уходит с 50 очками после 35 матчей и сокращенного до 8 баллов отставания от «Локомотива», который провел на игру больше, а на неделе одержал две победы в трех встречах.

«Автомобилист» сбился с курса

«Автомобилист» терпит поражения на протяжении 4 матчей «Автомобилист»

Команда Николая Заварухина проводит не лучший отрезок, хотя еще недавно именно «Автомобилист», а не «Салават Юлаев» имел более весомые математические шансы на то, чтобы заменить «Трактор» в роли лидера Восточной конференции.

Тем не менее сейчас екатеринбуржцы находятся на этапе спада, что в целом является нормой последних сезонов и никак не мешает добиваться поставленных целей по итогам регулярного первенства.

В рамках четырнадцатой игровой недели «Автомобилист» за счет упорства вцепился в 1 балл в матче со «Спартаком» — 4:5 Б, после чего потерпел поражения от «Трактора» — 1:3 и «Авангарда» — 2:4, увеличив тем самым провальную серию до четырех матчей ввиду еще одного проигранного «Трактору» дерби в конце прошлого месяца — 3:5.

В таблице конференции «Автомобилист» отныне прописан на 4-й строчке с 42 очками при 33 играх. От третьего «Ак Барса», который накануне разобрался с «Динамо» Москва — 5:4 и «Витязем» — 5:3 и уступил «Салавату Юлаеву» — 2:3 ОТ, команда Николая Заварухина отстает на 2 турнирных пункта с учетом встречи в запасе у казанцев.

«Адмирал» снова преуспел дома

«Адмирал» разгромил минское «Динамо» «Адмирал»

В очередной раз на прошлой неделе команда Леонида Тамбиева подтвердила тезис о домашнем превосходстве. По ходу нынешней регулярки локальные успехи «Адмирала» в подавляющем большинстве случаев сопровождаются матчами на «Фетисов-Арене».

В попытках реабилитироваться за провальный прошлый чемпионат приморцы начали этот сезон с боевым настроем, после чего быстро перегорели, когда стартовал поток гостевых матчей.

С недавним возвращением на родную площадку курс «Адмирала» вновь сменился на тот, что позволяет выдерживать конкуренцию, требуя более активного набора очков.

В начале прошлой недели «Адмирал» был разгромлен «Локомотивом» — 0:3: это поражение так и осталось единственным на этапе 5-матчевой серии во Владивостоке. После разгрома от первого клуба Запада команда не пощадила минское «Динамо» — 4:0.

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Но более ценной и значимой стала единственная в ходе четырнадцатой недели встреча владивостокцев за пределами «Фетисов-Арены».

В воскресенье «Адмирал» приехал в Хабаровск, где в очередной раз схлестнулся с «Амуром» в упрямой битве, которая закончилась волевой победой гостей, с хет-триком Даниила Гутика и накалом в стиле дальневосточного соперничества — 6:4.

По итогам 36 матчей «Адмирал» разместился на 6-й строчке в таблице Восточной конференции с 39 очками на счету. На 1 турнирный балл при равенстве проведенных встреч приморцы отстают от «Металлурга», победившего на прошлой неделе «Торпедо» — 5:3 и «Ладу» — 0:4, но проигравшего «Динамо» Москва — 2:3.

У «Барыса» вновь проблемы на льду

Нынешний сезон уже на текущем его этапе в Астане могут назвать кошмаром во всех проявлениях. В очередную регулярную кампанию флагманский хоккейный бренд страны вошел в роли главного аутсайдера Восточной конференции.

Помимо крайне низкого темпа набора очков и проблем на льду, «Барыс» сопровождает неопределенность ввиду четкой стратегии развития, которая на протяжении последних месяцев менялась несколько раз.

В настоящее время «Барыс» сосредоточен на попытках выправить ситуацию за счет сокращения присутствия североамериканских легионеров. Однако столь популистский тренд не обеспечил должный эффект на дистанции: после краткосрочного цикла успехов казахстанцев вновь выжигает кризис идей.

На протяжении восьми предыдущих матчей «Барыс» заработал всего 1 очко. В ходе последней перед паузой семидневки команда Галыма Мамбеталиева проиграла «Спартаку» — 2:4, «Северстали» — 3:5 и СКА — 0:1.

В турнирной таблице Восточной конференции казахстанский представитель лиги занимает 11-ю строчку. За 36 матчей «Барыс» заработал 21 очко и забросил всего 48 шайб при 105 пропущенных, что выразительнее всего подчеркивает масштабность внутренних проблем.