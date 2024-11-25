Победная серия «Спартака», прогресс московского «Динамо», активный рывок «Куньлуня»

Завершившаяся игровая неделя оказалась довольно успешной для двух московских команд, а также для китайского представителя лиги, которому последние успехи вряд ли сильно помогут.

«Спартак» вновь излучает уверенность

Годом ранее «Спартак» проделал невероятную работу, эволюционировав в одного из наиболее ярких представителей Западной конференции, заточенного под большие задачи.

В нынешнем сезоне команда Алексея Жамнова продолжает свое становление, хотя еще месяцем ранее нередки были случаи, когда результаты столичного клуба оставляли желать лучшего.

На текущий же момент «Спартак» вновь находится на подъеме: красно-белые последовательны в своих результатах и продуктивны с точки зрения красивого хоккея, которому характерна высокая результативность.

На прошлой неделе «Спартак» провел три матча. Каждая встреча закончилась его победой и минимум 4 заброшенными шайбами. Семидневка москвичей началась с домашнего соперничества с дальневосточными командами: поочередно спартаковцы разбили «Адмирал» — 6:1 и «Амур» — 7:3.

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Однако самой брутальной оказалась субботняя встреча, в рамках которой «Спартак» принимал «Витязь». Уступая дважды по ходу встречи с разницей в 3 шайбы, красно-белые, за три минуты до конца третьего периода при счете 1:4, совершили первоклассное возвращение и добили находящихся в состоянии прострации «богатырей» в овертайме — 5:4 ОТ.

Ввиду столь жилистой победы серия «Спартака» без поражений увеличилась до четырех матчей, а в турнирной таблице Западной конференции москвичи еще прочнее обосновались на 2-м месте, сократив до 9 баллов разрыв между 1-м «Локомотивом» с учетом двух игр в запасе.

Московское «Динамо» включается в гонку

Другой клуб, представляющий столичные интересы, минувший сезон провел еще ярче, чем «Спартак», однако в новый чемпионат влился безобразно: серия поражений и скитание по подвалу конференции подтвердили самые сумрачные ожидания Алексея Кудашова.

Тем не менее тренер бело-голубых оказался готов к подобному развитию ситуации и сумел найти рабочие идеи, которые позволили столичной команде за сравнительно короткий отрезок наладить игру и вернуться в когорту лидеров.

На момент выхода обзора «Динамо» Москва не терпит поражений на протяжении двух недель. Столь продолжительная серия динамовцев — рекордная для них в нынешнем сезоне — увеличилась до пяти матчей.

В рамках двенадцатой недели столичная команда принимала «Сибирь», над которой одержала волевую победу — 4:2, а также провела поразительную встречу на катке минского «Динамо», где, проигрывая 0:3, проявила боевой характер и совершила камбэк — 4:3.

Сейчас на счету «Динамо» Москва 39 очков по итогам 29 матчей. В таблице Западной конференции команда Алексея Кудашова разместилась на 3-м месте, опередив по дополнительным показателям 4-й СКА.

«Куньлунь» проводит лучший отрезок в сезоне

«Куньлунь» VK

На протяжении довольно длительного (постковидного) отрезка «Куньлунь» обсуждается лишь в контексте полезности для КХЛ и наоборот — необходимости китайской команде представлять лигу.

В каждую новую кампанию «драконы» входят в статусе явных аутсайдеров, а попытки затеять перестройку под возможность бороться за плей-офф оборачиваются провалом. Вместе с тем в команде страдает дисциплина, а профессионализм отдельных игроков — это и вовсе предмет отдельных споров.

В нынешнем сезоне ситуация не меняется даже с Михаилом Кравцом в статусе главного тренера пекинцев. Турнирная картина «Куньлуня» формируется из продолжительных серий поражений и крайне редких побед над топ-соперниками.

Провалы китайцев обусловлены полным отсутствием какого-либо конструктива в игре: на текущий момент команда Михаила Кравца забросила всего 67 шайб в 30 встречах и пропустила 109 голов. Никто другой не действует в обороне хуже.

Тем не менее накануне «Куньлунь» добился трех побед подряд. Текущая серия локальных свершений стала для него наиболее продолжительной в нынешней регулярке.

На прошлой неделе команда «красная звезда» поочередно разделалась с сильнейшими в осенний период клубами Востока на их территории. Так, «Куньлунь» добился предметной победы над «Автомобилистом» — 2:1 Б, после чего красиво разделался с «Трактором» — 4:1.

В турнирной таблице Западной конференции китайцы в очередной раз поднялись на 10-ю строчку. В 30 матчах «драконы» набрали 25 очков. Но от клубов первой восьмерки «Куньлунь» отстает на 8 баллов, что по его критериям является весьма серьезным разрывом.

Первая неделя «Лады» без Браташа

Ближе к концу прошлой недели «Лада» объявила об отставке Олега Браташа — уже бывшего главного тренера, который обеспечил тольяттинцам запоминающееся возвращение в КХЛ в прошлом году.

В нынешнем сезоне «Лада», как и годом ранее, ведет борьбу за плей-офф, но делает это не столь удачно с точки зрения результатов. Новым наставником «автозаводцев», с которым команда рассчитывает на улучшения, стал Павел Зубов.

Накануне «Лада» провела две встречи, но обе закончились провалом. На домашней арене тольяттинцы были разгромлены ЦСКА — 1:4 и были обыграны «Салаватом Юлаевым» в напористой встрече без перевеса по счету в чью-либо сторону — 1:2 Б.

С учетом двух поражений в рамках двенадцатой недели общая серия без побед, которая тянется с 10 ноября, увеличилась до пяти матчей. В таблице Восточной конференции «автозаводцы» сместились на 10-е место с 25 очками на счету. От зоны плей-офф команду Павла Зубова отделяет всего 1 турнирный пункт.

«Витязь» показывает характер

«Витязь» VK

В нынешнем сезоне «Витязь» демонстрирует боевой характер, который приносит желаемый результат исключительно в рамках коротких отрезков. С такими вводными команда Павла Десяткова остается преследователем клубов из нижней половины первой восьмерки.

«Витязь» не скрывает своих намерений проникнуть в зону плей-офф, но на текущий момент подмосковный коллектив сосредоточен на том, как не отстать от более успешных в этом вопросе конкурентов.

Не так часто в текущем чемпионате «богатыри» показывают содержательный хоккей, но одиннадцатую игровую неделю они закрыли крупной победой над «Северсталью» — 7:1, а в рамках двенадцатой достойно выдержали проверку сильнейшими клубами Запада.

Весьма успешным в текущих условиях соперничества «Витязь» может считать выезд на территорию «Локомотива», у которого настырные гости отвоевали 1 очко — 1:2 Б.

Неоднозначной ввиду событий на игровой площадке оказалась встреча со «Спартаком». На «Мегаспорт Арене» команда Павла Десяткова была явным аутсайдером и едва ли по раскладам претендовала на победу, но по ходу матча она дважды вела в 3 шайбы и бездарно провела концовку третьего периода. За недопустимую потерю концентрации «Витязь» поплатился, хотя по итогу увез из Москвы 1 балл — 4:5 ОТ.

С 29 очками по итогам 30 сыгранных матчей «Витязь» по-прежнему занимает 9-е место в таблице Западной конференции. Однако отставание от 8-го «Торпедо» и 7-го «Динамо» Минск составляет всего 4 турнирных пункта при равенстве проведенных встреч.

«Адмирал» одержал значимую победу в дерби

На прошлой неделе «Амур» одержал крупную гостевую победу над «Барысом» — 3:0, прервавшую катастрофическую серию из четырнадцати подряд поражений, в период которой хабаровчане в восьми матчах пропустили не менее 4 голов, а еще в шести встречах проиграли с разницей в 3 шайбы и более.

«Адмирал» до знакового дерби потерпел пять поражений подряд, ввиду чего для обеих команд региональное противостояние подразумевало не только принципиальность, но и важнейшие очки.

На льду «Фетисов-Арены» события воскресной игры приняли неожиданный характер ввиду двух безответных шайб «Амура» в первом периоде. По голу забили Илья Талалуев и Арно Дурандо. Во второй трети «Адмирал» сократил разрыв благодаря шайбе Степана Старкова.

В третьем периоде довольно средняя игра превратилась в искрометное зрелище, заставив соперников высвободиться и выдать по-настоящему событийные 20 минут хоккея в стиле Дальнего Востока.

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В начале заключительной двадцатиминутки «Адмирал» сравнял счет благодаря реализованному Егором Петуховым большинству, а спустя 3 минуты Евгений Грачев вновь обеспечил «Амуру» минимальное преимущество.

Определяющими стали следующие 15 минут, в рамках которых «Адмирал» отличился трижды. К 7-й минуте команда Леонида Тамбиева переломила ход тяжелой игры: по голу забили Никита Сошников и Джованни Фьоре. За секунду до конца сирены Сошников окончательно сгубил шансы гостей, забросив шайбу в пустые.

Волевая победа со счетом 5:3 позволила «Адмиралу» закрепиться на 6-м месте в таблице Восточной конференции с учетом 1 очка форы по отношению к 7-му «Нефтехимику». «Амур» тем временем остался на 12-й позиции с 15 баллами на счету по итогам 30 матчей.