В первом матче серии 1/2 финала Востока «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 17 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Сразу после «Локо» «Авангард» стал вторым клубом, занявшим свой слот в полуфинале конференций. С «Сибирью» в 1/4 Омск управился за пять матчей — 4:1, причем первая игра серии оказалась неудачной — 2:1 ОТ.

После панча в дебюте противостояния «Авангард» протаранил «Сибирь» трижды кряду в основное время, забрасывая по 4 шайбы, но далеко не всегда он катал матчи в разрывном режиме.

Так, во встрече 8 марта команда Михаила Кравеца в очередной раз казнила «Сибирь» — 4:1, но при этом за три периода нанесла всего 15 бросков в створ, раскрутив реализацию до королевских 26.67%.

Все прогнозы на КХЛ

Ключевым стал матч 10-го числа. На своем льду победу «Авангарду» пришлось ждать до овертайма. На 2-й минуте проходную для Омска шайбу врезал Зият Пайгин — 4:3 ОТ, а лучшим в клубе по итогу первой серии оказался Сергей Толчинский (4+1).

«Металлург» Мг

Первый раунд с участием «Металлурга» Мг изначально подразумевал зарубу упорных и при этом проблемных команд. В итоге серия с «Автомобилистом» доползла до семи матчей и закончилась только в овертайме последней игры.

Серия «Магнитки» пошла не по плану, когда в дебютном раунде «Автомобилист» добился волевой победы — 2:4, которую, правда, «лисы» позже перекрыли двумя своими — 3:2 ОТ, 2:1 ОТ.

В третьем и четвертом матчах у команды Ильи Воробьева начались серьезные проблемы. Дважды кряду Магнитогорск был разорван — 0:4, 3:6 и приближен к неминуемому отпуску. Но на морально-волевых «Магнитка» откатала шестой заход — 6:3 и телепортировала серию на «Уралец».

На льду «Авто» соперники снова выдали триллер. Сперва «Металлург» Мг пнул екатеринбуржцев, затем они ответили тремя подряд голами, перечеркнуть которые «лисы» смогли в период с 13-й по 15-ю минуты третьих двадцати. В овертайме команды цепляли друг друга 8 минут, а победный гол влепил Николай Голдобин — 4:3 ОТ.

Коэффициенты

Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.10, а победа «Металлурга» Мг — в 3.20.

Прогноз

Перед полуфиналом конференции «Авангард» хорошо отдохнул, в то время как «Магнитка» откатала тяжелейшую серию с «Авто». В новый замес придется вступить сразу, без дополнительной паузы.

В уральском дерби у «Металлурга» Мг по-прежнему было все плохо в обороне. Проблемы в защите никуда не делись, что только на руку Омску. Сейчас «Авангард» — классная, атакующая команда, которая в плей-офф добилась четырех подряд побед, трижды забросив по 4 шайбы . Кажется, в таком темпе бригада Кравеца продолжит катать в 1/2, особенно у себя дома.

Ставка

На «G-Drive Арене» шансы «Магнитки» уцелеть сводятся к минимуму. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 2.35.

Основываясь на результативности омичей в последних плей-офф играх, можно дополнительно поставить на индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3 за 2.48.