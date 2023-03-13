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    Исторический плей-офф «Адмирала», оглушительный заряд «Северстали» и судьбоносные овертаймы «Торпедо»

    Плей-офф КХЛ: подборка хайлайтов минувших семи дней

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    «Адмирал» в шестом матче серии
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    «Адмирал» в шестом матче серии
    В период второй недели плей-офф разборок в КХЛ определились шесть участников следующего раунда из восьми. При этом далеко не в каждой паре в полуфинал конференций втиснулись фавориты. Еще четыре команды решили рубиться до седьмой игры включительно. Ярчайшие и даже исторические эпизоды начального этапа Кубка Гагарина-2022/23 выгружаем в обзор на LiveSport.Ru.

    Момент величия для «Адмирала»

    Либор Шулак
    ХК «Адмирал»

    История хоккейного Владивостока обновилась на прошлой неделе, когда «Адмирал», проиграв 0:1 7 марта, вмазал две подряд победы и выскочил в полуфинал по итогам шести матчей — 3:2. Одна из двух царских встреч состоялась 9-го числа. Третий раз в серии «моряки» хлопнули Уфу в овертайме — 4:3 ОТ. Во второй по результативности игре противостояния дублем отметился Александр Шевченко.

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    • В шаге от 1/2 финала Востока замес телепортировался во Владивосток, где команда Тамбиева добилась волевой победы — 3:2. Катая встречу на особой заряженности, «Адмирал» в прямом смысле перебил «Салават», нанеся суммарно 37 бросков в створ. «Юлаевцы» ответили 24 — легчайший уровень для Никиты Серебрякова, у которого вошло в норму сэйвить по 40+ ударов.

    На гол сольного тащера Уфы — Хмелевского — среагировали Павел Шэн и Иван Емец, а когда Александер вновь восстановил равенство, «Юлаев» одичало не знал, что ему делать дальше. В конце матча у гостей все конкретно съехало. Стихийная беда в обороне позволила Антону Берлеву воткнуть третий гол, пока защита «Салавата» напоминала текстуры хоккейного симулятора. Уфа рыдает!

    После разрывного вылета в траурной Уфе рискует начаться разделение на виновных и нет: руководство может спихнуть все на коуч-штаб, фанаты — на боссов или ростер. Как бы там ни было, «Адмирал» написал крутой рассказ.

    Впервые команда выходит во второй раунд Кубка Гагарина и является первой, кто победил в плей-офф, пробившись туда с седьмого места на Востоке. «Этот момент вы запомните навсегда. И ради таких моментов стоит играть в хоккей», — философски обратился к своим парням Леонид Тамбиев.

  • Хочу начать свой комментарий с благодарности Владивостоку. Нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона поддерживали команду. Мне нравится Владивосток, я ценю и уважаю наших болельщиков! Сама серия была упорной и огненной. Буду аккуратен со словами, но хочу сказать, что я очень горд этими ребятами! Честно, не ожидал, что они столько могут из себя доставать и прыгнуть выше головы.
  • Леонид Тамбиев

    • «Локо» и «Авангард» уложились в пять матчей

    Максим Шалунов
    VK

    Первым слот в следующем раунде плей-офф занял «Локомотив». На прошлой неделе ярославцы дважды кряду бортанули «Витязь». В обеих встречах упорного соперника пришлось валить в овертайме, отыгрываясь по счету в основное время.

    В матче 7 марта команды отпахали 60 минут + 35:28 сверху. Прикончил «витязей» Рушан Рафиков, который является самым продуктивным игроком в составе Ярославля в плей-офф (2+2) — 3:2 ОТ.

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    • Резиновую и при этом менее насыщенную игру откатали 9-го числа. Гол Ивана Зинченко в первом периоде «Локо» перекрыл шайбой Степана Никулина только в третьих двадцати. В овертайме Георгий Иванов стал владельцем этой серии на отрезке 20:43 — 2:1 ОТ.

    Корбэн Найт
    ХК «Авангард»

    Спустя сутки к Ярославлю присоединился Омск, который на прошлой неделе оформил три подряд победы над «Сибирью» — 4:3, 4:1, 4:3 ОТ и довел вин-стрик до четырех матчей. На родной «G-Drive Арене» эта серия была закрыта в результативном экшене, в котором «Сибирь» была спасена за 3 минуты до финальной сирены, а в овертайме окончательно срезалась по вине Зията Пайгина.

    После поражения на старте серии Омск планомерно шел к полноценному камбэку: в трех играх «Авангард» не клал меньше четырех шайб. Так, в четвертый раз в истории Омск кикнул Сибирь из плей-офф. Банда Толчинский (4+1) — Пьянов (2+3) — Ткачев (2+3) оказалась самой опасной в составе «ястребов».

    Волевой заход «Ак Барса» и лютые разборки СКА

    «Ак Барс» в последнем матче с «Нефтехимиком»
    https://www.ak-bars.ru/

    В первом плей-офф от своего соперника натерпелся и «Ак Барс». Дерби с «Нефтехимиком» удалось пригвоздить в шестом матче серии — 4:2, на который казанцы пригнали в Нижнекамск после домашних 6:1.

    На арене «Нефтехимика» планы «барсов» покончить с противостоянием могли и не выгореть. Буйные нападающие «нефти» — Галимов и Чивилев — дважды выбивали хозяев в лидеры. По итогам двух периодов вел Нижнекамск — 2:1.

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    • Но казанская дрим-тим напихала трешку в третьей двадцатиминутке и достала волевую победу — 4:2. К базовым голам Лучевникова и Кагарлицкого со своей шайбой влез Дмитрий Воронков, который воткнул ее в пустые в меньшинстве.

    Микропаузу в последнем матче взял Радулов. Александр выстругал один ассист, но при этом остался самым сильным страйкером клуба в плей-офф (4+4). В тройку супернападающих Казани входят Кагарлицкий (3+4) и Галиев (4+2).

    СКА в шестом матче серии
    ХК СКА

    В своей серии повозиться пришлось и СКА — 4:2, который на прошлой неделе успел слиться белорусам в Минске — 2:4 и ответить двумя крупными победами — 6:3, 4:2. В последнем матче «армейцы» наткнулись на очередной атомный штурм андердога, утихомирить которого пришлось Хайруллину за 15 секунд до сирены. Марат — третий по очкам в составе Питера в текущем плей-офф (3+3). Лидером команды является Никита Гусев (3+6), вторым — Василий Глотов (4+2).

    «Северсталь» кошмарит ЦСКА

    Пятый матч между ЦСКА и «Северсталью»
    ХК ЦСКА

    Одна из двух пар, которая по-прежнему не может определить, кому зажечь дальше — 3:3. В минувшую семидневку ЦСКА и «Северсталь» отбомбили четыре матча, которые закончились с переменчивым успехом. В Череповце команда Разина презентовала очередной концерт — 5:3, после чего нарвалась на агрессивное избиение — 3:9, а затем оказалась в миллиметрах от вылета — 3:4.

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    • В воскресной игре ЦСКА готовился порвать финишную ленту, но был обезглавлен всухую — 3:0. По дебютной шайбе в плей-офф всадили Даниил Пыленков и Никита Рожков, между которыми свой гол втиснул Александр Петунин, остающийся самым сильным форвардом «стали» в раунде на вылет (2+4). 26 сэйвов, шатаут и ассист в персональный лист подвигов вписал Александр Самонов.

    «Торпедо» казнило «Динамо»

    Игорь Ларионов
    ХК «Торпедо»

    Проход «Торпедо», конечно, не мегасенсация, но вполне ощутимый успех, который стал возможен благодаря коучу и самоотдаче его парней. Без нее в составе Игоря Николаевича никто не задержится. На прошлой неделе нижегородцы отлетели 0:3, после чего выдали три подряд королевских матча, скосив динамовцев в овертайме с результативным месивом в основное время.

    Так, в игре 8-го числа команда Игоря Ларионова в камбэк-режиме срезала москвичей на 8-й минуте этапа до первого гола — 4:3. Забил Даниил Бокун. Двумя днями позже загасить столичный клуб удалось только на 18-й минуте овертайма. Деннис Ян справился с этой задачей — 4:3 ОТ.

    Молодой Деннис стал героем последнего матча. На «ВТБ Арене» он потопил «Динамо» дублем — 2:1 ОТ. В ростере «Торпедо» Ян оказался первым в списке бомбардиров (4+1). Максим Федотов (2+3) и Никита Коваленко (2+3) идут следом.

    Упорная борьба на Урале

    Стычка в игре между «Автомобилистом» — «Металлургом» Мг
    ХК «Автомобилист»

    «Автомобилист» и «Металлург» Мг смотрят в зеркало, а видят друг друга. Две похожие команды прижали педаль к полу и прут к следующему раунду, как кажется, на последних запасах топлива, расход которого был слишком велик в шести предыдущих матчах.

    В прошлую неделю влезли четыре встречи. В Магнитогорске все закончилось волевой победой (2:1 ОТ) и бесхребетным поражением «Магнитки» (0:4), которая вдогонку крупно влетела на «Уральце» — 3:6.

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    Вблизи к плей-офф «Автомобилист» не сумел довести серию до финала — 3:6. Несмотря на итоговый результат, команды мчали по игре вплотную. Подкосил екатеринбуржцев катастрофический отрезок третьего периода — с 6-й по 18-ю минуты, когда они пропустили трижды.

    Самым опасным героем серии и всего плей-офф является Кертис Волк, который настругал 10 очков (4+6). Дальше в списке забивал уральского противостояния также висят только представители «Авто»: Ник Эберт (4+3), Сергей Широков (2+5), Стефан Да Коста (1+5) и Брукс Мэйсек (2+3).

    Кубок Гагарина-2022/23: расписание новой недели

    «Ак Барс» — «Адмирал»
    https://www.ak-bars.ru/

    Вторник, 14 марта

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг (3:3), 17:00 мск;
    ЦСКА — «Северсталь» (3:3), 19:30 мск.

    Четверг, 16 марта

    «Ак Барс» — «Адмирал», 19:30 мск.

    Суббота, 18 марта

    «Ак Барс» — «Адмирал», 17:00 мск.

    *Расписание остальных пар сформируется после седьмых матчей вторника.

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