Разин: Легче проиграть 3:9, напропускать кучу голов, чем проигрывать так, как сегодня

Главный тренердал свой комментарий относительно поединка противв рамках плей-офф КХЛ (4:3).

«Тяжело проигрывать. Играли хорошо, могли отыграться, переломить. К сожалению, два моментика хороших не реализовали, и в концовке вшестером тоже были моменты. Плохое начало, некоторые ребята выпали. Потом, правда, нашли себя. Хотя о чём я говорю? Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да? Как обычно… Пять раз обыграть за сезон ЦСКА, два из них в плей-офф, я считаю… Ладно, это ваша работа. Что хотите, то и делайте. Серия продолжается. Едем в Череповец-Чикаго.

Изменения сработали. Это должно быть ваше спортивно-журналистское расследование. Как я могу сказать, что мы изменили? Мы не всё, конечно, поменяли. Вот в первой игре мы какие четыре гола пропустили? Не помните? С подставления. В остальных четырёх матчах были эти голы? Надо готовиться к вопросам, а вам лишь бы что спросить. Работать надо! Мы работаем. Как ваш коллега сказал — вдруг Разин опять начнёт говорить, его рейтинг сразу упадёт. Ну вот, я начал говорить, мой рейтинг сейчас упадёт. Мои акции растут? Я думаю, акции других компаний растут, у меня нет акций.

Я надеюсь, что решающий матч будет здесь. А ол-ин… Мы в этом году в команде в покер играли, когда были в глубокой яме. Некоторые ребята ходили ол-ин, и мы тогда выкарабкались из этой ямы.

Мы потеряли двух ведущих защитников, из второй и третьей пары. Сегодня не играл Лишка, плюс ещё один центр травмирован. ЦСКА в чемпионате играл этим же составом последнюю игру, и этим же составом играют все пять игр. У них ни одной потери! Сегодня думаю — ну хоть бы один у них, не знаю, ротовирусом заболел, что ли. Я пошутил, если что! Пусть все будут здоровы, без травм.

У нас есть проблемы с составом. Но ту игру мы забили. Легче проиграть 3:9, напропускать кучу голов, ясно и понятно, чем проигрывать так, как сегодня. Такие поражения, как сегодня, переживаются тяжелее», — приводит слова Разина «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце.