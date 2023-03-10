ЦСКА победил «Северсталь» и вышел вперед в серии

На голы Виталия Абрамова, Даррена Дица, Никиты Нестерова и Антона Слепышева. За «Северсталь» отличились Никита Макеев, Даниил Вовченко и Александр Суворов.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
Голы: Абрамов — 3 (Брюквин, Классон), 15:08 — 1:0. Дитц — 1 (Соркин, Мамин), 17:37 — 2:0. Нестеров — 1 (бол., Окулов, Григоренко), 24:57 — 3:0. Макеев — 1 (Тихонов), 27:18 — 3:1. Слепышев — 4 (Светлаков, Карнаухов), 32:44 — 4:1. Вовченко — 3 (бол., Пилипенко, Петунин), 35:54 — 4:2. Суворов — 2 (Петунин, Абросимов), 41:19 — 4:3Вратари: Рейдеборн — Самонов (58:22)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (7+13+7) — 24 (7+9+8)
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце.