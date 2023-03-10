Никитин: Эта серия послужит хорошим опытом для дальнейших раундов

Рулевойподвёл итог матча (2:1 ОТ) и высказался о выходе во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Прежде всего, ребят мы уже поблагодарили в раздевалке. Хочу поблагодарить соперника за хорошую серию, за хороший хоккей, он заставил нас вытащить многое из себя. Поэтому, хоть и счёт 4-1, но три овертайма: и в психологическом, и в функциональном плане нам было непросто. Надеюсь, что эта серия послужит хорошим опытом для дальнейших раундов. Не загадывая далеко, начинаем готовиться к следующей серии.

Сегодняшняя игра получилась под копирку предыдущей? Первый период мы уступали не то что в движении, а в такой агрессии, поэтому много проигрывали нейтральных шайб, и от этого не получалось ни в атаке, ни в обороне. Со второй половины более-менее перестроились, и уже в третьем периоде, наверное, как ни странно Данька Бут внёс свежую струю, и ребята проснулись. А потом создали много моментов. Я не стал бы винить самих себя, просто соперник заставлял нас так играть, и в плей-офф такие игры происходят», — цитирует Никитина «Чемпионат».

Таким образом, «Локомотив» победил со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, став первой командой, которой это удалось на данный момент.