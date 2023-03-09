«Локомотив» стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

«Локомотив» одержал четвертую победу в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, обыграв «Витязь» со счетом 2:1 ОТ.

В начале матча Иван Зинченко подарил гостям надежду на вторую победу, однако Степан Никулин перевел игру в овертайм в конце третьего периода.

Победную шайбу в матче забил Георгий Иванов, отметившийся в дополнительное время.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Зинченко — 1, 2:34 — 0:1. Никулин — 2 (Сергеев), 49:45 — 1:1. Иванов — 2 (бол., Каюмов), 80:43 — 2:1Вратари: Исаев (49:42 — 49:45) — ДорожкоШтраф: 4 — 4Броски: 48 (9+12+12+15) — 35 (11+9+9+6)

Таким образом, «Локомотив» победил со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, став первой командой, которой это удалось на данный момент.