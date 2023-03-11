Тамбиев прокомментировал выход «Адмирала» во второй раунд плей-офф КХЛ

Главный тренервысоко оценил игру своей команды в серии плей-офф КХЛ 1/4 финала Восточной конференции с(4:2 в серии)

«Серия была упорной, была огненная серия. Я буду аккуратен со словами, но я настолько горд этими ребятами. Я даже сам скажу честно: я сам не ожидал, что они настолько могут из себя доставать и где-то прыгнуть выше головы.

Всем понятно: если ставить на весы мастерство Уфы и наших ребят, конечно, фаворит был "Салават Юлаев". Но умение слышать и слушать тренера и выполнять то, что от них требуется… Я не ожидал, что они могут так выполнять, терпеть и придерживаться плана на игру, стараться не удаляться.

Я, честно сказать, горжусь, что работаю с этими ребятами. Очень хочу сказать спасибо своему тренерскому штабу, который мне очень сильно помогает.

Я считаю, что мы подарили большой праздник Владивостоку, большой праздник Приморскому краю, сотворили в принципе сенсацию. До начала серии я сам до конца не верил, что мы можем пройти Уфу.

Но сейчас ребята настолько окрепли и сплотились. Эмоции перехлёстывают. Я весь сезон их держал, копил. Сейчас могу дать волю эмоциям. Это была крутая серия», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

После победы «Адмирала» в 6-м матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (3:2) команда выходит во второй раунд плей-офф КХЛ. Владивостокская команда встретится с победителем пары «Нефтехимик» — «Ак Барс».