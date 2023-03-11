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    Тамбиев прокомментировал выход «Адмирала» во второй раунд плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Салават Юлаев
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высоко оценил игру своей команды в серии плей-офф КХЛ 1/4 финала Восточной конференции с «Салаватом Юлаевым» (4:2 в серии)

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Серия была упорной, была огненная серия. Я буду аккуратен со словами, но я настолько горд этими ребятами. Я даже сам скажу честно: я сам не ожидал, что они настолько могут из себя доставать и где-то прыгнуть выше головы.

    Всем понятно: если ставить на весы мастерство Уфы и наших ребят, конечно, фаворит был "Салават Юлаев". Но умение слышать и слушать тренера и выполнять то, что от них требуется… Я не ожидал, что они могут так выполнять, терпеть и придерживаться плана на игру, стараться не удаляться.

    Я, честно сказать, горжусь, что работаю с этими ребятами. Очень хочу сказать спасибо своему тренерскому штабу, который мне очень сильно помогает.

    Я считаю, что мы подарили большой праздник Владивостоку, большой праздник Приморскому краю, сотворили в принципе сенсацию. До начала серии я сам до конца не верил, что мы можем пройти Уфу.

    Но сейчас ребята настолько окрепли и сплотились. Эмоции перехлёстывают. Я весь сезон их держал, копил. Сейчас могу дать волю эмоциям. Это была крутая серия», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

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