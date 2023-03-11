«Адмирал» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу над(3:2) в 6-м матче серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции.

Первый гол был забит на 16-й минуте встречи. Нападающий гостей Александр Хмелевски реализовал большинство и вывел свою команду вперед.

Уже во втором периоде «Адмиралу» удалось отыграться. отличился форвард команды Павел Шэн.

Спустя несколько минут хозяева и вовсе вышли вперед благодаря голу Ивана Емеца. Форвард оказался самым расторопным на пятаке и добил шайбу в ворота уфимцев.

В третьем периоде встречи «Салават Юлаев» сумел отыграться. Дубль оформил Александр Хмелевски — 2:2.

За две с половиной минуты до конца основного времени матча нападающий «Адмирала» Антон Берлев забил гол с добивания. Форвард отличился победным голом — 3:2.

КХЛ. Плей-офф. «Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Голы: Хмелевски — 3 (бол.), 16:37 — 0:1. Шэн — 1, 29:41 — 1:1. Емец — 1, 33:11 — 2:1. Хмелевски — 4 (Башкиров), 45:57 — 2:2. Берлев — 2 (Емец), 57:21 — 3:2Вратари: Серебряков — ЕжовБроски: 37 (13+17+7) — 24 (9+4+11)Штраф: 8 — 10

После этого матча «Адмирал» выходит в полуфинал Восточной конференции. «Салават Юлаев» завершает сезон.

В следующем раунде владивостокская команда встретится с победителем пары «Нефтехимик» — «Ак Барс».