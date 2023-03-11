«Адмирал» — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2, обзор голов

Первый гол был забит на 16-й минуте встречи. Нападающий гостей Александр Хмелевски реализовал большинство и вывел свою команду вперед.
Уже во втором периоде «Адмиралу» удалось отыграться. отличился форвард команды Павел Шэн.
Спустя несколько минут хозяева и вовсе вышли вперед благодаря голу Ивана Емеца. Форвард оказался самым расторопным на пятаке и добил шайбу в ворота уфимцев.
В третьем периоде встречи «Салават Юлаев» сумел отыграться. Дубль оформил Александр Хмелевски — 2:2.
За две с половиной минуты до конца основного времени матча нападающий «Адмирала» Антон Берлев забил гол с добивания. Форвард отличился победным голом — 3:2.
После этого матча «Адмирал» выходит в полуфинал Восточной конференции. «Салават Юлаев» завершает сезон.
В следующем раунде владивостокская команда встретится с победителем пары «Нефтехимик» — «Ак Барс».