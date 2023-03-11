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    Билялетдинов: Эта серия позволила нам посмотреть на недостатки, которые нужно исправлять

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ после победы в матче с «Нефтехимиком» (4:2).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии со счетом 4-2 и пробился в полуфинал Восточной конференции.

    «Понимали, что игра будет сложной, готовились. Возможно, даже чуть-чуть зажались от этого. Не перегорели, но начало матча хотелось бы лучше, как мы обычно начинаем период. К сожалению, не получилось, соперник очень здорово играл, и все игры были боевые, команды по-настоящему сражались, мы сработали правильно. Эта серия позволила нам посмотреть на недостатки, которые нужно исправлять, они у нас есть. Соперник нас достаточно неплохо подготовил к следующему раунду.

    Каким получился первый раунд? Он всегда самый сложный, самый опасный. Понятно, что команды серьёзно готовятся, и дальше тоже будет непросто, но этот, как правило, самый сложный. Ребята — молодцы, старались играть так, как мы хотим. Не всегда получалось, но они старались, это очень важно», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

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