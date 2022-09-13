В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Барыс Арене» 13 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Коллектив, представляющий в КХЛ Казахстан, вышел на лед в рамках четырех матчей, в которых удалось взять всего 1 очко. С негативным балансом голов 7:18 он приземлился на десятую строчку на Востоке.

В данный момент в активе «Барыса» четыре поражения, а единственный балл команда смогла забрать в кровавой драке с «Динамо» Минск, которая дошла до серии буллитов (3:4 Б).

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После яркого перфоманса в Белоруссии бригада Андрея Скабелки потухла и скатала откровенно слабые матчи с низкой результативностью и прозрачной обороной.

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Если поражение от СКА (1:3) можно оправдать мощностью соперника, то в играх с «Витязем» (0:5) и «Сочи» (3:6) команда могла претендовать на большее.

«Трактор»

Челябинцы успели откатать пять матчей, в которых им на счет капнули 4 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает восьмую строчку с показателем голов — 11:16.

В новый сезон «Трактор» вкатился проблематично — в двух матчах он остался без баллов и пропустил 8 голов. Обеспечили такой вялый старт «Северсталь» (2:4) и «Локомотив» (0:4).

Проснулась команда Анвара Гатиятулина только в третьей игре, прошедшей в Екатеринбурге. В мощнейшей по результативности встрече с «Автомобилистом» челябинцы забрали победу в овертайме (4:3 ОТ), зарешал Петр Хохряков.

Вероятно, игра с «Авто» вымотала хоккеистов «Трактора», и те не выдержали плотной борьбы с «Салаватом» (2:3). А вторую победу в сезоне команда взяла в матче с «Сибирью». Пришлось выгрызать нужный результат в буллитных разборках (3:2 Б).

Коэффициенты

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, а на победу «Трактора» — 2.25. Коэффициентом 4.10 оценивается ничья.

Прогноз

Три матча из четырех с «Барысом» в протоколе получились результативными — в них забивали минимум 5 голов, но в каждой встрече клуб из Казахстана оставался лузером.

Для «Трактора» данный выезд становится своевременной возможностью поправить положение на Востоке , а сама игра, учитывая соперника, должна поднять «верховую» планку.

Ставка

Высокая результативность и положительный для гостей итог — идеальная комбинация. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.38.