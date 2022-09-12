Мощные «витязи», забивные уральцы, хилый «Авангард» и трудные будни фаворитов. Подводим итоги минувшей недели в КХЛ

Вторая неделя в КХЛ продолжила баловать публику как сюрпризами, так серьезными спортивными разочарованиями. Для LiveSport.Ru утро понедельника — идеальный момент, чтобы вспомнить, чем была хороша регулярка в течение прошедших семи дней.

Пощечины действующему чемпиону

ЦСКА в матче с «Ак Барсом» ХК ЦСКА

На прошлой неделе самой светящейся афишей игрового дня 5-го сентября была встреча между ЦСКА и «Ак Барсом», в которой фаворитами называли «армейцев». К игре в столице красно-синие подъезжали с бэкграундом из двух побед, в то время как казанцы провели слабую игру с «Динамо». В суровой же реальности предматчевые расклады команда Знарка стерла в пыль и казнила московскую бригаду со счетом 5:1.

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На этом издевательства над чемпионом не закончились, впереди был труднопроходимый квест в Череповце, где парни Сергея Федорова бились с «Северсталью» и нарвались на четыре шайбы от хозяев «Ледового» — 1:4 .

Правда, под конец недели в статистике ЦСКА прибавилось и приятное событие. В игре 11-го сентября «армейцы» выдержали штурм «Локомотива» и зацепились за очки в основное время (3:2). Одна победа в трех играх и шестая строчка на Западе — такое себе начало.

Буцаев уверенно вкатил в сезон «Витязь»

«Витязь» VK.com

Подмосковный клуб является одним из двух на Западе, который еще не терял очки. В четырех матчах команда взяла 8 баллов и вонзила 15 шайб. По голам «витязи» переплюнули СКА, «Динамо» и «Спартак». Интересно, как долго коллектив выдержит такой темп и есть ли план подстраховки на случай спада у тренерского штаба?

При этом забивают в команде все понемногу . Нет сейчас в Балашихе одноименного лидера, который тащил бы все на свете сольно, зато атмосфера в клубе максимально теплая, ребята решают свои задачи и делают это неплохо на старте длинной кампании.

Мы работаем, двигаемся вместе, разбираем ошибки, и только вместе мы можем достигать больших результатов. Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин в интервью ТАСС

«Автомобилист» лучший на Западе

Брукс Мэйсек ХК «Автомобилист»

В противоположном лагере двух конференций имеется и свой прорыв — речь идет об «Автомобилисте», который не только лидирует на Востоке, имея 7 очков, но и является в эту минуту лучшим в вопросе реализации — 18 голов.

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Самым продуктивным в составе екатеринбуржцев является француз Стефан Да Коста, успевший набрать 7 поинтов (2+5) и ворваться в список лидеров по очкам. Более того, в топ-5 этой таблицы вошли два других уральца — Анатолий Голышев (3+3) и Брукс Мэйсек (3+3). Ну и кто говорил о плохих легионерах? Вон как тащат парни.

Правда, на неделе команда потерпела два поражения в трех заходах. Если в одной из встреч был проигран овертайм «Трактору» (3:4), что в целом не стыдно, то в другой команда Николая Заварухина открыла пункт пропуска в сторону своих ворот для «Торпедо» (3:7). К счастью, реабилитировалось «Авто» в матче с «Авангардом» (4:2).

У «Авангарда» пока все плохо

«Авангард» против «Авто» ХК «Авангард»

Как бы фантастически это ни звучало, но «Авангард» остается единственным клубом в КХЛ без набранных баллов . Команда застряла на дне Востока, пропустив в четырех встречах 17 голов. На фоне омичей даже «Куньлунь» и «Сочи» суперклубы.

Упомянутое выше поражение от «Авто» было не единственным на неделе. Коллектив Дмитрия Рябыкина успел съездить в Минск, где не сумел удержать форвардов «Динамо» (3:6), а в Питере была не менее болезненная обида на СКА (1:4). К сожалению, пока ни новички, ни проверенные ребята не дают ту игру, которую от них ждут.

Результативные середняки круче топов

Марк Марин ХК «Торпедо»

На прошлой неделе бодрые матчи откатали клубы, которые считаются средними по своим ресурсам и способностям. Однако это не мешает им на старте выглядеть солиднее местных грандов.

Чего только стоят локальные сенсации от «Северстали». Сперва она унизила на льду «Магнитку», которой горела в три шайбы до третьего периода, но выгрызла победу в овертайме (4:3 ОТ), а затем, как будто не было суперкамбэка, разобрала на мелкие детали ЦСКА (4:1).

В это же время мегаматчи проводило «Динамо» Минск, которое на неделе взяло две победы в трех попытках и успело забросить суммарно 12 шайб (по 4 в среднем). Сейчас парни Вудкрофта одни из лучших в КХЛ по атаке (17 голов), а канадский представитель Райан Спунер идет вторым в гонке форвардов (5+1).

Матчи «Торпедо» — отдельная история . Приятно наблюдать за тем, как парни Игоря Ларионова не стесняются уничтожать команды, с которыми рубятся на площадке. В период с 6-го по 8-е сентября нижегородцы взяли верх над «Амуром» (6:1) и «Авто» (7:3). Цифры по забитым голам ясно дают понять, что атакующий хоккей может стать основной характеристикой клуба.

КХЛ: топ-событий предстоящей недели

Матч между СКА и «Динамо» Москва ХК «Динамо» Москва

Учитывая, как безбашенно рубятся скромные команды, интереснее всего будет последить за их разборками с фаворитами. В понедельник, 12-го сентября, «Динамо» Минск попробует удивить «Ак Барс», а «Северсталь» — отправить в нокаут еще одного топа — СКА. Другая интрига — справится ли «Витязь» с «Динамо» Москва?

Во вторник, 13-го числа, все вместе следим за дракой в «Сибири», где мощно начавший сезон Тейлор Бек постарается усугубить плачевную ситуацию «Авангарда» .

Среди шести матчей среды выделим вероятную суперрезультативную встречу «Северстали» с минским «Динамо», очередной сложный квест «Витязя» в виде ЦСКА, попытку «Торпедо» прогнуть «Ак Барс» в Казани и битву «Локомотива» со СКА в Ярославле.

В пятницу, 16-го сентября болельщиков Востока ждет разборка текущих лидеров конференции. В Екатеринбурге «Автомобилист» сделает все, чтобы сбежать от «Сибири» в таблице, а свои выяснения на Западе продолжат «Динамо» Москва и СКА. Команда Кудашова не забудет 1:4 в Питере, но осилит ли она достойную ответку?