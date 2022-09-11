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    Федоров: Мы сыграли с «Локо» так, как хотели, как могли, как тренировались

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Локомотив КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:2).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Мы приехали в Ярославль после двух поражений, достаточно чувствительная тема была для нас. Сегодня команда немного перекрыла наши плохие тенденции и сделала их хорошими.

    Мы сыграли так, как хотели, как могли, как тренировались. Рад за парней, что откликнулись на какие-то просьбы тренерского штаба, сыграли все 60 минут.

    До этого у нас было 12 разных периодов. Соперник сегодня был серьезный, очень организованный. Парней с победой, работаем дальше.

    Много проигранных вбрасываний? Меня это тоже удивило. Есть определенный тренд, мы с начала сезона не очень здорово играем на точке. Сделаем определенные выводы. Все ребята, кто играет на точке, у нас опытные.

    Все молодые ребята прошли с нами весь прошлый сезон, в этом году тоже с первого тренировочного лагеря. У нас есть группа молодых ребят, с которыми мы работаем.

    Они хотят и могут играть в первой команде, хотя у них не так много игрового времени, но это очень полезный опыт для них, а для команды очень важно, что у нас есть такая молодежь, которая может дать передышку для трех основных пятерок.

    Думаю, "Локомотив" точно прибавил в третьем периоде, игра дома. Мы на удержание никогда не играли и не будем играть. Может, со стороны так кажется.

    В третьем периоде нам пришлось трудно после двух неудачных игр, потому что соперник добавил», — приводит слова тренера пресс-служба ЦСКА.

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