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    Воробьев: Очки у «Металлурга» есть, но содержание игры должно улучшаться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Спартак КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу в матче против «Спартака» (2:1 ОТ).

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Нам очень важно было победить. По содержанию игры мы смотрелись лучше, в обороне, как минимум. На этом надо строить.

    Домашняя серия — 4 из 6 очков, очки есть. Но содержание игры должно улучшаться. Должны играть лучше — будем исправляться.

    Нам надо было солидно отобороняться сегодня, почувствовать ребятам эту уверенность. Это самое важное.

    Коростелев вернулся? Нормально. Учитывая, что он не прошел предсезонку, в принципе, нормально. Мы знаем, что он может лучше, может забивать, но и сегодня он внес свою лепту.

    У нас было несколько серьезных собраний, несколько хороших тренировок. Надо налаживать оборону.

    Егор Коробкин? Он уже без гипса, готовится к выездной серии», — сказал тренер пресс-службе КХЛ.

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