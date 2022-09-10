Воробьев: Очки у «Металлурга» есть, но содержание игры должно улучшаться

Главный тренер магнитогорскогопрокомментировал победу в матче против(2:1 ОТ).

«Нам очень важно было победить. По содержанию игры мы смотрелись лучше, в обороне, как минимум. На этом надо строить.

Домашняя серия — 4 из 6 очков, очки есть. Но содержание игры должно улучшаться. Должны играть лучше — будем исправляться.

Нам надо было солидно отобороняться сегодня, почувствовать ребятам эту уверенность. Это самое важное.

Коростелев вернулся? Нормально. Учитывая, что он не прошел предсезонку, в принципе, нормально. Мы знаем, что он может лучше, может забивать, но и сегодня он внес свою лепту.

У нас было несколько серьезных собраний, несколько хороших тренировок. Надо налаживать оборону.

Егор Коробкин? Он уже без гипса, готовится к выездной серии», — сказал тренер пресс-службе КХЛ.