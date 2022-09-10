Миронов: Пока у «Спартака» хромает реализация. Думаю, все придет от игры к игре

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился впечатлениями после матча против «Металлурга» (1:2 ОТ).

«Хорошая игра, много моментов было и у нас, и у соперника. Пока хромает у нас реализация. Думаю, все придет от игры к игре.

Самое главное — не забывать об обороне, не допускать индивидуальных ошибок. Забивать все равно начнем, завтра или послезавтра. Главное, что у нас есть командный дух.

Понятно, если хорошо играешь в обороне, допускаешь мало ошибок, меньше пропускаешь. С такими сильными командами, как "Металлург", у нас есть такой акцент на оборону.

Есть мастеровитые ребята, они это продемонстрировали в овертайме. Бросил, попал в верхнюю "девятку". А так это хоккей, и в целом ребята установку на игру выполнили. Ничего страшного, движемся дальше.

Был ли соблазн в овертайме заменить вратаря на четвертого полевого? Нет, я бы не стал этого делать, хотя такие варианты есть», — сказал тренер пресс-службе КХЛ.