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    Молодежь США разгромит Швейцарию?

    Швейцария U20 — США U20. Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария U20 — США U20
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    Мэтью Нис
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с США. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 29 декабря. Начало запланировано на 00:30 мск. Швейцария U20 — США U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа B 29 Декабря 2021 года
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    Коэффициенты на матч Швейцария U20 — США U20

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  • 1.13
  • Ставка!
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    Швейцария U20

    В первом матче МЧМ швейцарцам в соперники досталась Россия. В этой игре парни Марко Байера потерпели поражение (2:4). В таблице группы B они находятся на четвертом месте без набранных баллов.

    Во встрече с россиянами Швейцария U20 посыпалась уже в первом периоде, пропустив 3 гола. В дальнейшем шайбы Антонио Бьяски и Фабиана Ритцманна не помогли команде сотворить камбэк.

    За час поединка Швейцария запомнилась 18 бросками в створ ворот России и реализацией в 11.11%. У своей рамки ребята Марко Байера сумели отразить 28 угроз.

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    На прошлом чемпионате мира Швейцария с этим же тренером оказалась последней в группе A. Тогда сборная не взяла ни единого балла и пропустила 20 голов в четырех матчах.

    США U20

    Дебютную встречу МЧМ-2022 американцы провели со Словакией, которую обыграли с минимальным перевесом (3:2). В таблице группы B команда находится на втором месте с 3 баллами в запасе.

    Чуть больше 1.5 периода понадобилось США U20, чтобы оформить гандикап в 3 шайбы. Однако спокойно скатать остаток поединка не вышло, поскольку в третьей двадцатиминутке Словаки положили 2 гола.

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    • За час игры подопечные Нэйта Лимана бахнули в створ ворот соперников 42 раза, реализовав 7.14% созданных моментов. В обороне парни из США отбили 92% угроз со стороны Словакии.

    С Нэйтом Лиманом во главе американцы затащили прошлогодний чемпионат мира. В группе они оказались первыми, а в финале турнира — прихлопнули Канаду (2:0).

    Коэффициенты

    Победу Швейцарии в этой игре букмекеры видят за 17.0, ничья оценивается в 10.0, а победа США — скромным кэфом 1.10.

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    Прогноз

    В прошлой игре американцы растратили преимущество в 3 шайбы и обеспечили себе нервную концовку поединка со Словакией. Такого напряжения «звездно-полосатые» больше не допустят.

    Ставка

    В матче со Швейцарией парни Лимана спокойно возьмут очки и никидают полную сетку. Наши прогноз и ставка — США победят + ТБ 6.5 за 1.92.

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    Швейцария U20 — США U20: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на хоккей. Молодежь США разгромит Швейцарию?
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