Коэффициенты на матч Швейцария U20 — США U20
Швейцария U20
В первом матче МЧМ швейцарцам в соперники досталась Россия. В этой игре парни Марко Байера потерпели поражение (2:4). В таблице группы B они находятся на четвертом месте без набранных баллов.
Во встрече с россиянами Швейцария U20 посыпалась уже в первом периоде, пропустив 3 гола. В дальнейшем шайбы Антонио Бьяски и Фабиана Ритцманна не помогли команде сотворить камбэк.
За час поединка Швейцария запомнилась 18 бросками в створ ворот России и реализацией в 11.11%. У своей рамки ребята Марко Байера сумели отразить 28 угроз.
На прошлом чемпионате мира Швейцария с этим же тренером оказалась последней в группе A. Тогда сборная не взяла ни единого балла и пропустила 20 голов в четырех матчах.
США U20
Дебютную встречу МЧМ-2022 американцы провели со Словакией, которую обыграли с минимальным перевесом (3:2). В таблице группы B команда находится на втором месте с 3 баллами в запасе.
Чуть больше 1.5 периода понадобилось США U20, чтобы оформить гандикап в 3 шайбы. Однако спокойно скатать остаток поединка не вышло, поскольку в третьей двадцатиминутке Словаки положили 2 гола.
За час игры подопечные Нэйта Лимана бахнули в створ ворот соперников 42 раза, реализовав 7.14% созданных моментов. В обороне парни из США отбили 92% угроз со стороны Словакии.
С Нэйтом Лиманом во главе американцы затащили прошлогодний чемпионат мира. В группе они оказались первыми, а в финале турнира — прихлопнули Канаду (2:0).
Коэффициенты
Победу Швейцарии в этой игре букмекеры видят за 17.0, ничья оценивается в 10.0, а победа США — скромным кэфом 1.10.
Прогноз
В прошлой игре американцы растратили преимущество в 3 шайбы и обеспечили себе
Ставка
В матче со Швейцарией парни Лимана спокойно возьмут очки и никидают полную сетку. Наши прогноз и ставка — США победят + ТБ 6.5 за 1.92.