В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швейцария сыграет с США. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 29 декабря. Начало запланировано на 00:30 мск. Швейцария U20 — США U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария U20

В первом матче МЧМ швейцарцам в соперники досталась Россия. В этой игре парни Марко Байера потерпели поражение (2:4). В таблице группы B они находятся на четвертом месте без набранных баллов.

Во встрече с россиянами Швейцария U20 посыпалась уже в первом периоде, пропустив 3 гола. В дальнейшем шайбы Антонио Бьяски и Фабиана Ритцманна не помогли команде сотворить камбэк.

За час поединка Швейцария запомнилась 18 бросками в створ ворот России и реализацией в 11.11%. У своей рамки ребята Марко Байера сумели отразить 28 угроз.

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На прошлом чемпионате мира Швейцария с этим же тренером оказалась последней в группе A. Тогда сборная не взяла ни единого балла и пропустила 20 голов в четырех матчах.

США U20

Дебютную встречу МЧМ-2022 американцы провели со Словакией, которую обыграли с минимальным перевесом (3:2). В таблице группы B команда находится на втором месте с 3 баллами в запасе.

Чуть больше 1.5 периода понадобилось США U20, чтобы оформить гандикап в 3 шайбы. Однако спокойно скатать остаток поединка не вышло, поскольку в третьей двадцатиминутке Словаки положили 2 гола.

За час игры подопечные Нэйта Лимана бахнули в створ ворот соперников 42 раза, реализовав 7.14% созданных моментов. В обороне парни из США отбили 92% угроз со стороны Словакии.

С Нэйтом Лиманом во главе американцы затащили прошлогодний чемпионат мира. В группе они оказались первыми, а в финале турнира — прихлопнули Канаду (2:0).

Коэффициенты

Победу Швейцарии в этой игре букмекеры видят за 17.0, ничья оценивается в 10.0, а победа США — скромным кэфом 1.10.

Прогноз

В прошлой игре американцы растратили преимущество в 3 шайбы и обеспечили себе нервную концовку поединка со Словакией . Такого напряжения «звездно-полосатые» больше не допустят.

Ставка

В матче со Швейцарией парни Лимана спокойно возьмут очки и никидают полную сетку. Наши прогноз и ставка — США победят + ТБ 6.5 за 1.92.