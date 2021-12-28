Победа без феерии. Сборная России не без проблем одолела Швейцарию

Сборная России обыграла Швейцарию, одержав свою первую победу на МЧМ-2022. Наши активно провели первый период, забросив три шайбы к 17-й минуте. В дальнейшем россияне контролировали ход встречи и довели дело до победы- 4:2.

Россия сразу нокаутировала швейцарцев на МЧМ

«После поражения от Швеции мысли были исключительно о победе. И наши с ходу взялись за дело. В воротах, кстати, вместо Ярослава Аскарова появился Егор Гуськов, что прогнозировалось.

В результате в первом периоде наши моментально взялись за дело! Сперва Юров вторым темпом поддержал атаку, подобрал шайбу у левого борта и через два рикошета поразил цель. И здесь, конечно, нельзя не передать привет в Магнитогорск. Именно Илья Петрович Воробьёв и его "Магнитка" готовят для сборной таких хоккеистов. И результат мы сразу видим.

Но на этом наши парни не остановились. Да, в концовке мы немного отключились. Укатили швейцарцы в контратаку, Биаска получил передачу на ход, улучшил позицию и броском с кистей распечатал наши ворота. Тут не помог Гуськов, но не помог бы и Аскаров. Хотя комментаторы встречи немножко пожурили Егора», — выделил ударный первый период корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мичков идет по пути Овечкина!

«Победа над альпийцами не получилась фееричной. Буднично и без фанатизма взяли три очка. После двух поражений, если вспомнить и контрольный матч с Канадой, россиянам была необходима любая победа. Вымученная, без тотального превосходства, с нервной концовкой, с нереализованными моментами. Дальше простых соперников не предвидится.

Мичков забивает в третьем матче подряд. Швейцарцам еще повезло, что Матвей ограничился одной шайбой — канадцы и шведы получили от него по дублю. Это и к лучшему. Одного гения Мичкова для побед над крепкими соперниками мало. Партнерам надо тянуться за 17-м номером. Порадовало, что сегодня отличились парни из номинально третьего и четвертого звеньев. Вариативность в нападении пригодится Сергею Зубову в плей-офф.

Не сомневаюсь, что охота на Мичкова обострится в следующих матчах. Соперники поняли, кто у сборной России главная звезда. Кто может нарисовать гол из ничего. Кто выходит на лед и получает чистое удовольствие от игры. Не боится рискованных обводок, ищет моменты для неожиданных бросков, готов идти в борьбу, втыкаться в более габаритных оппонентов. При этом не привозит и играет дисциплинированно. В его действиях сочетается эффективность с эффектностью.

Мичков близок к тому, чтобы побить рекорд Овечкина по голам на МЧМ для игроков до 18 лет среди россиян (советский период не берем). У Александра — шесть шайб, за оставшиеся матчи турнира Матвею осталось забить еще четырежды», — восхищается игрой 17-летнего форварда корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль.

Вратарский вопрос России на МЧМ-2022

«Вратарский вопрос — один из самых актуальных для сборной России на этом МЧМ. Аскаров замариновался без нормальной практики в системе СКА, у Гуськова мало серьезного опыта — он застрял в МХЛ. Матч со Швецией не дал понять, кто будет основным: держать команду в игре не удалось ни Ярославу, ни Егору.

Фрагмент матча fhr.ru

Теперь место в старте доверили Гуськову — и показалось, что на него будут делать ставку в дальнейшем. Но после 19-й минуты у тренеров, скорее всего, появились новые сомнения.

В целом это был абсолютно проходной матч для нашей команды — соперник слишком далекого уровня. Россия перебросала Швейцарию почти в два раза и даже несмотря на две пропущенные не ставила под сомнение вопрос о победителе.

Есть первая победа на МЧМ, но дальше будет сложнее: кусачие словаки и новогодний подарок под елкой — заруба с США. В этих матчах будет определяться, с какого места и на кого мы выходим в плей-офф — пока для нынешней сборной это все еще очень важные вопросы», — задался вратарским вопросом автор Sports Антон Руднев.

Разобрались за первый период, но понервничали в концовке

«Ведя в две шайбы, сборная России контролировала игру и особо не нервничала. Возможно, не очень уверенно смотрелись наши парни в меньшинстве. Пару раз невынужденно потеряли шайбу. Но в остальном были уверены в себе и в результате.

Мы решили дать сыграть Гуськову. Подумали, что Аскарову нужно дать отдохнуть, ему стоило сыграть лучше в первом матче, говорю про момент с третьим голом. Гуськов провел хороший матч, в первые пять-семь минут игры по его воротам вообще не было бросков, это тяжело. Юров очень хорошо катается, контролирует шайбу, имеет сильный бросок. Игра Мичкова меня не удивляет, он играл на Кубке Карьяла, там уже забивал. Сегодня мы могли сыграть лучше, мы создавали голевые моменты, но давали шансы сопернику. Надеюсь, мы с каждым днем будем прибавлять. Челлендж в концовке? Там была спорная ситуация с нашим видеоперсоналом, мы решили рискнуть. Получилось так, как получилось Сергей Зубов, главный тренер молодежной сборной России

Настораживало и то, что наши лидеры сидели в засаде. Чибриков, Хуснутдинов и Мичков на уровне аутсайдеров группы должны играть ярче. Однако под конец наш главный некстван все же забросил третью шайбу на турнире, завершив красивую комбинацию. Это был редкий проблеск "советского" хоккея, который совершенно несвойственен этой команде.

Фрагмент матча fhr.ru

Сборная России сделала то, что и должна была — одержала первую победу на чемпионате мира. Отличились три звена из четырех, потратили минимум нервных клеток. Однако игра в неравных составах по-прежнему оставляет желать лучшего. Уверенности во вратарях обрести тоже не получилось.

А за минуту до сирены впечатление немного подпортил второй гол швейцарцев, ставший возможным благодаря нескольким рикошетам. Концовку россияне проводили в меньшинстве из-за неудачного челленджа на положение вне игры», — высказался о неудачной концовке игры журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Красную машину пока напоминают, увы, только червонные майки

«Больше всего расстроили, казалось бы, мелочи, но они определяют всю игру. И результат. Хотя какие это мелочи, если у наших ребят просматриваются жуткие пробелы в начальном образовании. Например, приеме шайбы. Ну как так можно, что она отлетает почти от каждого! В том числе капитана Хуснутдинова, что особенно бросается в глаза. Культура паса тоже вызывает массу вопросов. Равно как нацеленность на ворота. Швейцарцы открыли нам периметр — и мы самозабвенно гоняли по нему все 40 минут после первого перерыва!

Сборная России fhr.ru

Это ужас, но никто не обостряет. Кроме Мичкова. Стоит увидеть перед собой противника, делаем улитку назад или откидываем партнеру. Неважно — в какой он позиции, готов забить, развить атаку или ее угробить. Сплошное кружение по чужой зоне без угроз и бросков. Хотя в современном хоккее все надо делать строго наоборот. Как Канада и США. Все атаки по прямой на ворота. Бросил, закрыл вратаря, подобрал, добил. Либо продолжил наседать-нагнетать до скорейшего следующего броска. И давление, давление на ближнем и среднем пятаках, а не массовое катание вдоль бортов по свободным местам.

Радуют разве что общее желание, физподготовка и мощное катание. Но хоккей — не фигурка и не легкая атлетика. А настрой любой молодежный ЧМ подразумевает по определению. Без преодоления себя — убрать хотя бы в ноль ненужные фолы, заставить всегда лезть на ворота, как Мичков, а главное — подавления слаженной и агрессивной игрой противника надеяться не на что», — поделился своем мнением о матче автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

Россия выиграла первый матч на МЧМ!

«Игра началась, как мы, в принципе, и ожидали. Сборная России действовала первым номером, в то время как швейцарцы выстроили серьёзные оборонительные редуты. Первый опасный момент был у Хуснутдинова, который выскочил на ворота Кевина Паше, но защитник в последний момент не дал ему бросить. Очень важно по такой игре было повести в счёте и почувствовать уверенность. И это нашей команде удалось. Счёт был открыт на восьмой минуте. Данила Юров, переведённый в третью тройку вместе с Пономарёвым к Тютневу, поддержал атаку вторым темпом и бросил из левого круга вбрасывания. Шайба с двумя рикошетами влетела в сеть ворот.

Выигрывать всегда приятно. Сегодня мы, в отличие от вчерашнего матча, навязали с первого периода свой хоккей сопернику, навязали активный прессинг. Забить первый гол на турнире здорово, но главное, что команда выиграла. Мой гол? Зашёл в зону, хотел забить в ближний сначала, не попал, шайба ушла за ворота, там выиграл борьбу и забил со второй попытки. Больше нечего добавить. У нас в команде каждый может забить, не только Мичков. Он, конечно, прирождённый снайпер, но и другие ребята могут принести результат. Да, здорово, что сегодня в состав вернулся Дидковский. Мы давно играем вместе с Ваней, получаем удовольствие от процесса. Дмитрий Злодеев, нападающий молодёжной сборной России

К сожалению, наша команда не смогла обойтись без проблем. За минуту и пятнадцать секунд до сирены швейцарцы всё-таки забросили вторую — Фабиан Рицман подправил на пятаке шайбу после броска с левого края. Гуськова винить в этой шайбе невозможно — рикошет был слишком близко от него.

Наши тренеры взяли запрос на офсайд, но судьи зафиксировали в том эпизоде чистый вход в зону. Как итог — россиянам пришлось еще в течение минуты и пятнадцати секунд отбиваться вчетвером против шестерых игроков соперника. К счастью, обошлось без эксцессов. 4:2 — с таким счётом сборная России одержала свою первую победу на турнире», — написал в своем материале автор Allhockey.ru Владислав Уткин.