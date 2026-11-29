30 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Урал» и «Шинник». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.

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«Урал»

Турнирное положение: «Урал» борется за прямое повышение в классе. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Урал» имеет поровну очков с идущим вторым «Торпедо». Команда отличилась 32 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть тульский «Арсенал» — 1:1.

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До того «Урал» расправился с «Уфой» — 2:0, да и поединок с «Волгой» принес в копилку три очка — 2:0. Команда не уступила в пяти последних матчах.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Урал» имеет весьма надежные тылы, вот только в родных стенах умудрился растерять многовато очков.

При этом «Урал» не побеждал в двух последних очных поединках с «Шинником». К тому же команда Сергея Юрана имеет потенциал прибавить в плане реализации. Подбор игроков у «шмелей» качественный, к тому же в прекрасных кондициях находится Илья Ишков.

Команда твердо намерена запрыгнуть на второе место. Подопечные Юрана умеют добиваться нужного результата. А, если что, и голкипер Александр Селихов может блеснуть умением реализовывать штрафные.

«Шинник»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 7-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

При этом «Шинник» на шесть очков отстает от зоны стыков. А вот забить удалось 23 мяча при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть «Нефтехимик» — 1:1.

До того «Шинник» не уступил «Сочи» — 0:0, а вот несколько ранее одолел «Уфу» — 2:1. Команда не уступила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Шинник» боевит и духовит, но на большее, чем быть в середняках, претендовать не в силах.

При этом «Шинник» на выезде победил всего два раза в восьми поединках. Причем забили в них ярославцы всего семь мячей. Зато последний майский визит в Екатеринбург принес им минимальную викторию. Что же придумает команда в этот раз?!

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Шинник» уже не раз демонстрировал свое умение отбирать очки у фаворитов.

На что ставят в матче Урал — Шинник Букмекерские коэффициенты на матч Урал — Шинник: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.51, а победа оппонента — в 7.05.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.81, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.02.

Прогноз: «Урал» нынче выглядит предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован запрыгнуть на вторую строчку.

2.26 Фора «Урала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Урал» — «Шинник» принесёт прибыль 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Фора «Урала» -1.5 за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.88 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч «Урал» — «Шинник» принесёт прибыль 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.88.

Пять причин, почему ставка зайдёт