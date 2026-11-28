29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Ньюкасл». Начало игры — в 17:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Брайтон»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Брайтон» на шесть очков отстает от лидера. Команда забила 26 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге конференций разгромив «Университатю» Крайова — 4:0.

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До того «Брайтон» уступил «Халл Сити» — 0:2, а вот чуть раньше одолел «Брентфорд» — 2:0. «Чайки» победили в пяти последних домашних поединках.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Брайтон» нынче весьма преуспевает в плане результатов, еще ни разу не уступив на родной арене.

При этом «Брайтон» весьма неплох в плане реализации. Паскаль Гросс настрелял уже четыре мяча в АПЛ, да и вообще, «чайки» намерены закрепиться в лидерах. И это при том, что по именам состав команды выглядит не столь грозно. Но ведь результаты есть!

Безусловно, команда будет максимально активно атаковать. К тому же оборонительные редуты соперника выглядят бледновато.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» борется за попадание в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на пять очков отстает от топ-5. Команда забила 15 мячей при восемнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда дала бой лидеру АПЛ «Арсеналу» — 2:2.

До того «Ньюкасл» не смог одолеть «Фулхэм» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Эвертону» — 0:1. «Сороки» не побеждали в четырех матчах кряду.

Состояние команды: «Ньюкасл» имеет проблемы с реализацией, к тому же в пяти гостевых матчах добыл всего семь очков.

При этом «Ньюкасл» нынче не преуспевает в плане игры и результатов. К тому же травму получил ведущий защитник Льюис Холл. Да и забивать в составе команды откровенно некому, так что неудачи выглядят объективной картиной реальности.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «Сорокам» нужно срочно брать очки, вот только непонятно, чего от них ожидать.

На что ставят в матче Брайтон — Ньюкасл Букмекерские коэффициенты на матч Брайтон — Ньюкасл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.57. Ничья — в 4.50, выигрыш «Ньюкасла» — в 5.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Сороки» крайне нестабильны, тогда как «Брайтон» шикарно выступает в родных стенах.

2.05 Победа «Брайтона» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Брайтон» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Брайтона» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Брайтон» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт