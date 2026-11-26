прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций бельгийский «Гент» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет в Генте 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Гент»

Турнирное положени е: в основном этапе Лиги конференций бельгийский «Гент» занимает 18-е место, набрав 4 очка после трех сыгранных матчей.

Последние матчи: в стартовых матчах основной сетки еврокубка «Гент» выиграл у датского «Орхуса» (1:0) и потерпел поражение от португальской «Браги» (0:2). В третьем туре Лиги конференций бельгийцы разошлись миром с финским КуПСом (0:0).

Не сыграют: Баликвиша, Берджесс.

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Состояние команды: в последних матчах бельгийский клуб одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: сербский клуб в Лиге конференций занимает 15-е место, набрав 4 пункта после трёх сыгранных матчей.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций «Црвена Звезда» на выезде проиграла швейцарскому «Лугано» (2:3). В следующей игре клуб из Белграда сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2). В третьем туре Лиги конференций «Црвена Звезда» переиграла «Интер» из Андорры (2:1).

Не сыграют: Авдич, Эльшник. Катай не сыграет из-за красной карточки.

Состояние команды: сербский клуб не проигрывает на протяжении восьми матчей подряд, одержав семь побед и сыграв одну встречу вничью. В этих поединках «Црвена Звезда» забила 22 гола и пропустила 7 мячей.

На что ставят в матче Гент — Црвена Звезда Букмекерские коэффициенты на матч Гент — Црвена Звезда: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» занимает 15-е место в Лиге конференций

«Гент» занимает 18-е место в Лиге конференций

В 2020 «Црвена Звезда» дважды обыграла «Гент» в Лиге Европы (2:1, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Црвены Звезды» — 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Обе команды играют результативно и в открытый футбол. Вполне можно ожидать, что бельгийцы и сербы забьют друг другу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Гент» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Гент» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.