В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций бельгийский «Гент» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет в Генте 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Гент»
Турнирное положени е: в основном этапе Лиги конференций бельгийский «Гент» занимает 18-е место, набрав 4 очка после трех сыгранных матчей.
Последние матчи: в стартовых матчах основной сетки еврокубка «Гент» выиграл у датского «Орхуса» (1:0) и потерпел поражение от португальской «Браги» (0:2). В третьем туре Лиги конференций бельгийцы разошлись миром с финским КуПСом (0:0).
Не сыграют: Баликвиша, Берджесс.
Состояние команды: в последних матчах бельгийский клуб одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: сербский клуб в Лиге конференций занимает 15-е место, набрав 4 пункта после трёх сыгранных матчей.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций «Црвена Звезда» на выезде проиграла швейцарскому «Лугано» (2:3). В следующей игре клуб из Белграда сыграл вничью с «Копенгагеном» (2:2). В третьем туре Лиги конференций «Црвена Звезда» переиграла «Интер» из Андорры (2:1).
Не сыграют: Авдич, Эльшник. Катай не сыграет из-за красной карточки.
Состояние команды: сербский клуб не проигрывает на протяжении восьми матчей подряд, одержав семь побед и сыграв одну встречу вничью. В этих поединках «Црвена Звезда» забила 22 гола и пропустила 7 мячей.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» занимает 15-е место в Лиге конференций
- «Гент» занимает 18-е место в Лиге конференций
- В 2020 «Црвена Звезда» дважды обыграла «Гент» в Лиге Европы (2:1, 2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Гента» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.18. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Црвены Звезды» — 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
Прогноз: Обе команды играют результативно и в открытый футбол. Вполне можно ожидать, что бельгийцы и сербы забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.