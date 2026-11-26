«Брага» заберёт три очка у КуПСа?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.00

В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций португальская «Брага» будет принимать финский КуПС. Игра пройдет в Браге 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Брага»

Турнирное положение: португальский клуб занимает 17-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав четыре пункта в трех сыгранных матчах.

Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций португальская команда потерпела крупное поражение от «Копенгагена» (0:3). Затем «Брага» одержала уверенную победу над бельгийским «Гентом» (2:0).

В третьем туре еврокубка португальцы разошлись миром с датским «Орхусом» (0:0).

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Не сыграют: Ниакате.

Состояние команды: в последних матчах «Брага» одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и потерпела одно поражение, забив восемь голов и пропустив два мяча.

КуПС

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций финский КуПС занимает 33-е место, команда набрала одно очко.

Последние матчи: в первых турах Лиги конференций «Куопио» потерпел поражение от турецкого «Трабзонспора» (2:4) и боснийского «Бораца» (0:2).

В третьем туре еврокубка КуПС сыграл вничью с бельгийским «Гентом» (0:0).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: КуПС не может одержать победу на протяжении семи матчей подряд: четыре ничьи и три поражения.

На что ставят в матче Брага — КуПС Букмекерские коэффициенты на матч Брага — КуПС: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Брага» занимает 17-е место в Лиге конференций

КуПС занимает 33-е место в Лиге конференций

«Брага» и КуПС ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Браги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.14. Ничья оценивается в 8.50. На победу КуПСа — 20.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Брага» и КуПС забивают по два мяча, ожидаем, что португальцы и фины сыграют результативно.

2.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Брага» — КуПС позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

2.30 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Брага» — КуПС принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.30.