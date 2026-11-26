В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций португальская «Брага» будет принимать финский КуПС. Игра пройдет в Браге 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Брага»
Турнирное положение: португальский клуб занимает 17-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав четыре пункта в трех сыгранных матчах.
Последние матчи: в первом туре общего этапа Лиги конференций португальская команда потерпела крупное поражение от «Копенгагена» (0:3). Затем «Брага» одержала уверенную победу над бельгийским «Гентом» (2:0).
В третьем туре еврокубка португальцы разошлись миром с датским «Орхусом» (0:0).
Не сыграют: Ниакате.
Состояние команды: в последних матчах «Брага» одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и потерпела одно поражение, забив восемь голов и пропустив два мяча.
КуПС
Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций финский КуПС занимает 33-е место, команда набрала одно очко.
Последние матчи: в первых турах Лиги конференций «Куопио» потерпел поражение от турецкого «Трабзонспора» (2:4) и боснийского «Бораца» (0:2).
В третьем туре еврокубка КуПС сыграл вничью с бельгийским «Гентом» (0:0).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: КуПС не может одержать победу на протяжении семи матчей подряд: четыре ничьи и три поражения.
Статистика для ставок
- «Брага» занимает 17-е место в Лиге конференций
- КуПС занимает 33-е место в Лиге конференций
- «Брага» и КуПС ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Браги» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.14. Ничья оценивается в 8.50. На победу КуПСа — 20.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.
Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Брага» и КуПС забивают по два мяча, ожидаем, что португальцы и фины сыграют результативно.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.00.
Прогноз: Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.30.