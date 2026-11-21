22 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Венеция». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Ювентус»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Ювентус» на шесть очков отстает от топ-4. Команда забила 15 мячей при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, подписав мировую с «Фиорентиной» — 2:2.

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До того «Ювентус» в Лиге Европы нанес поражение «АЗ Алкмаару» — 2:1, а вот чуть ранее одолел «Наполи» — 2:0. Туринцы не уступили в трех последних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Ювентус» намерен подтянуться к лидирующей группе, вот только забивает с явной натугой.

При этом «Ювентус» в пяти домашних матчах добыл три победы при одной коллизии. Вот только все никак не обретет себя в Турине Ник Вольтемаде. Атакующая линия команды и вовсе не преуспевает, плюс очки теряются с незавидной регулярностью.

Команда явно будет максимально активно атаковать. Туринцы борются за высокие места, так что терять очки на ровном месте не собираются.

«Венеция»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 19-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Венеция» набрала всего шесть очков. А вот забить удалось восемь мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Удинезе» — 2:1.

До того «Венеция» уступила «Комо» — 0:1, а вот чуть раньше была бита «Интером» — 0:2. Команда до последней виктории уступила трижды кряду.

Состояние команды: «Венеция» все никак не выберется из зоны вылета, да и реализация хромает на обе ноги.

При этом «Венеция» крайне неудачно играет на выезде. Все пять выездных поединков чемпионата были проиграны с общим счетом 3:10. К тому же команда уже 64 (!) года не обыгрывает «Старую Сеньору». Вот и в нынешней диспозиции венецианцам ничего не светит.

Тем не менее команда постарается зацепиться за очки. Вот только как сдержать натиск туринцев один из аутсайдеров явно не сумеет…

На что ставят в матче Ювентус — Венеция Букмекерские коэффициенты на матч Ювентус — Венеция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ювентус» фаворитом с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа «Венеции» — в 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: «Ювентус» пытается запрыгнуть в еврозону, к тому же оппонент крайне неудачно выступает на чужих полях.

2.00 Фора «Ювентуса» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ювентус» — «Венеция» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.50 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Ювентус» — «Венеция» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдёт