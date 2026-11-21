22 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Венеция». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Ювентус»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Ювентус» на шесть очков отстает от топ-4. Команда забила 15 мячей при двенадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, подписав мировую с «Фиорентиной» — 2:2.
До того «Ювентус» в Лиге Европы нанес поражение «АЗ Алкмаару» — 2:1, а вот чуть ранее одолел «Наполи» — 2:0. Туринцы не уступили в трех последних матчах.
Состояние команды: «Ювентус» намерен подтянуться к лидирующей группе, вот только забивает с явной натугой.
При этом «Ювентус» в пяти домашних матчах добыл три победы при одной коллизии. Вот только все никак не обретет себя в Турине Ник Вольтемаде. Атакующая линия команды и вовсе не преуспевает, плюс очки теряются с незавидной регулярностью.
Команда явно будет максимально активно атаковать. Туринцы борются за высокие места, так что терять очки на ровном месте не собираются.
«Венеция»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 19-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Венеция» набрала всего шесть очков. А вот забить удалось восемь мячей при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Удинезе» — 2:1.
До того «Венеция» уступила «Комо» — 0:1, а вот чуть раньше была бита «Интером» — 0:2. Команда до последней виктории уступила трижды кряду.
Состояние команды: «Венеция» все никак не выберется из зоны вылета, да и реализация хромает на обе ноги.
При этом «Венеция» крайне неудачно играет на выезде. Все пять выездных поединков чемпионата были проиграны с общим счетом 3:10. К тому же команда уже 64 (!) года не обыгрывает «Старую Сеньору». Вот и в нынешней диспозиции венецианцам ничего не светит.
Тем не менее команда постарается зацепиться за очки. Вот только как сдержать натиск туринцев один из аутсайдеров явно не сумеет…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ювентус» фаворитом с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.25, а победа «Венеции» — в 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
Прогноз: «Ювентус» пытается запрыгнуть в еврозону, к тому же оппонент крайне неудачно выступает на чужих полях.
Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.50.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Ювентус» в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента
- «Венеция» уступила во всех пяти выездных поединках чемпионата
- «Ювентус» забивает в среднем больше гола за матч
- «Венеция» в среднем пропускает два мяча за матч
- «Ювентус» не уступил в трех последних поединках