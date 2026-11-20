21 ноября в 28-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Хорезм» и «Бухара». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.81.

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«Хорезм»

Турнирное положение: «Хорезм» всеми силами борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Хорезм» на пять очков отстает от спасительной 11-й позиции. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 38 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, сумев переиграть «Бунёдкор» — 2:1.

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До того «Хорезм» уступил «Пахтакору» — 0:1, а вот поединок с «Навбахором» завершился поражением — 1:2. Команда уступила в трех последних домашних матчах.

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Состояние команды: «Хорезм» весьма неудачно выступает в родных стенах, к тому же команде срочно нужно побеждать в оставшихся матчах.

При этом «Хорезм» в кадровом плане выглядит весьма скромно. К тому же команда в среднем забивает меньше одного мяча за матч. Зато бухарцам она не проигрывает уже полтора года. Вот только нужно срочно улучшать ситуацию с надежностью собственных тылов.

И уж точно команда будет биться до конца. Вот только «Хорезм» проигрывает свой каждый второй поединок текущего чемпионата...

«Бухара»

Турнирное положение: «Бухара» борется за попадание в четверку сильнейших. Команда на текущий момент находится на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бухара» всего на три очка отстает от искомой четвертой позиции. Команда забила 38 мячей при 34 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Насафа» — 0:1.

До того «Бухара» расписал мировую с «Согдианой» — 1:1, а вот чуть ранее не сумев переиграть «Сурхан» — 0:0. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

Состояние команды: «Бухара» нестабильна в плане результатов, к тому же в трех последних поединках забила лишь один мяч.

При этом «Бухара» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в 13 матчах добыла всего тринадцать зачетных баллов. Зато бухарцы не уступили в двух своих выездных поединках. К тому же команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.

Наверняка команда будет действовать максимально активно. «Бухара» не намерена отказываться от своих притязаний на четвертую строчку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хорезм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.61. Ничья — в 2.94, выигрыш «Бухары» — в 2.81.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.90, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.42.

Прогноз: «Бухара» имеет потенциал прибавить в плане реализации, к тому же «Хорезм» неудачно играет дома.

2.81 Победа «Бухары» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч «Хорезм» — «Бухара» принесёт чистый выигрыш 1810₽, общая выплата — 2810₽

Ставка: Победа «Бухары» за 2.81.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.90 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Хорезм» — «Бухара» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.90.

Пять причин, почему ставка зайдёт