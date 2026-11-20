прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 2.35

21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Текстильщик» и «Арсенал». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Текстильщик»

Турнирное положение: «Текстильщик» занимает последнее 18-е место в чемпионате России, набрав 11 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура российского первенства «Текстильщик» проиграл команде «СКА-Хабаровск» (0:3).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: в последних пяти матчах «Текстильщик» одержал победу над «Челябинском» (2:1), сыграл вничью с «Волгой» (1:1), а также проиграл «Сочи» (1:3), «Чертаново» (1:2).

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Арсенал» занимает 3-е место в Первой лиге чемпионата России, набрав 19 очков.

Последние матчи: в последней игре российского первенства команда из Тулы на домашней арене уступила «Челябинску» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах команда из Екатеринбурга одержала одну победу и потерпела четыре поражения, забив при этом 5 голов и пропустив 15 мячей.

Статистика для ставок

«Текстильщик» занимает 18-е место в ФНЛ

«Арсенал» Тула занимает 3-е место в ФНЛ

«Текстильщик» в этом сезоне обыграл «Арсенал» в Кубке России (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Арсенала» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Текстильщика» — 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.97.

Прогноз: «Арсенал» Тула располагается на третьем месте и обладает более высоким турнирным потенциалом, чем соперник. «Текстильщик» испытывает серьёзные проблемы с результатами и занимает последнее место в таблице. Считаем, что гости смогут воспользоваться нестабильностью хозяев и увезти три очка.

2.35 Победа «Арсенала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Текстильщик» — «Арсенал» Тула позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Арсенала» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Не стоит ожидать слишком результативного футбола. «Текстильщик» испытывает трудности в атаке, а «Арсенал» в последних пяти матчах пропустил 15 мячей, что говорит о проблемах в обороне. При этом обе команды нуждаются в очках и вряд ли станут долго играть осторожно.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Текстильщик» — «Арсенал» Тула принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.