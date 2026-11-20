КАМАЗ зацепится за очки в домашнем поединке?

прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 1.80

21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Спартак» Кострома. Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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КАМАЗ

Турнирное положение: КАМАЗ занимает 16-е место в чемпионате России, набрав 14 очков в 17 сыгранных матчах: 3 победы, 5 ничьих и 9 поражений.

Последние матчи: в последней игре ФНЛ команда из Набережных Челнов в гостях проиграла «Велесу» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах российского первенства КАМАЗ одержал победу над «Нефтехимиком» (2:1), сыграл вничью с «Торпедо» (1:1) и «СКА-Хабаровском» (3:3), а также проиграл тульскому «Арсеналу» (3:4).

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» из Костромы занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 29 очков: 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений.

Последние матчи: команда из Костромы в гостях сыграла вничью с «Уфой» (3:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Спартак» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. Коллектив из Костромы сыграл вничью с «Велесом» (1:1) и проиграл «Шиннику» (1:2), «Волне» (2:3) и «Нижнему Новгороду» (0:4).

Статистика для ставок

«Спартак» Кострома занимает 6-е место в чемпионате России

КАМАЗ занимает 16-е место в чемпионате России

КАМАЗ и «Спартак» в этом сезоне ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу КАМАЗа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.25. На победу команды «Спартак» — 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.72.

Прогноз: КАМАЗу необходимо набирать очки, чтобы улучшить турнирное положение и отдалиться от опасной зоны. Команда из Набережных Челнов в последних матчах регулярно забивает, но испытывает проблемы в обороне. «Спартак» Кострома располагается значительно выше в таблице, однако серия без побед говорит о нестабильности гостей. Считаем, что КАМАЗа хватит на то, чтобы не проиграть на своём поле.

1.80 Фора КАМАЗа (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч КАМАЗ — «Спартак» Кострома принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора КАМАЗа (0) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Обе команды в последнее время проводят результативные матчи. КАМАЗ забил семь мячей в четырёх последних встречах, но и пропустил девять. «Спартак» Кострома также регулярно участвует в играх с большим количеством голов: в четырёх последних матчах команда пропустила десять мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч КАМАЗ — «Спартак» Кострома принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.05.