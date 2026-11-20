21 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Депортиво». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 13 очков в своем активе.

Команда находится на 12-м месте с отрывом в три пункта от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира в чужих стенах разгромил «Анайтасуну» (6:1).

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Перед этим в рамках 12-го тура национального первенства коллектив снова-таки на выездном поле теперь уже разошёлся мировой с «Севильей» (0:0).

Не сыграют: травмирован — Микель Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» выиграл лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.

Логично, что это обещает не лучшие шансы хозяевам на выигрыш, пусть даже и на своём поле, тем более если помнить, что соперник на сегодня их превосходит.

Лукас Бойе — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

«Депортиво»

Турнирное положение: «Депортиво» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 15 очков в своем активе.

Команда находится на девятом месте с отрывом в два пункта от нынешнего соперника и с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей прошлой игре национального чемпионата клуб в чужих стенах сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0).

Перед этим поединке 11-го тура испанского первенства коллектив уже набрали три очка, когда на своём поле одержал победу над «Осасуной» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Депортиво» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Данные выступления обещают гостям неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, пусть и на выезде, тем более что соперник в этом сезоне их слабее.

Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

На что ставят в матче Алавес — Депортиво Букмекерские коэффициенты на матч Алавес — Депортиво: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Алавеса» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Алавеса» забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей «Депортиво» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.23. Ничья — в 3.25, выигрыш «Депортиво» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.14 и 1.66.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в трех из четырех последних домашних поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл и в шести из девяти последних матчей гостей.

1.90 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Алавес» — «Депортиво» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку данный сценарий был реализован в четырех из шести последних матчей «Алавеса».

2.14 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Алавес» — «Депортиво» позволит вывести на карту выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.14