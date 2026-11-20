21 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Депортиво». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Алавес»
Турнирное положение: «Алавес» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 13 очков в своем активе.
Команда находится на 12-м месте с отрывом в три пункта от зоны понижения в классе (18-20-е места) и с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира в чужих стенах разгромил «Анайтасуну» (6:1).
Перед этим в рамках 12-го тура национального первенства коллектив снова-таки на выездном поле теперь уже разошёлся мировой с «Севильей» (0:0).
Не сыграют: травмирован — Микель Родригес, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Алавес» выиграл лишь раз при пяти поражениях и трех ничьих.
Логично, что это обещает не лучшие шансы хозяевам на выигрыш, пусть даже и на своём поле, тем более если помнить, что соперник на сегодня их превосходит.
Лукас Бойе — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
«Депортиво»
Турнирное положение: «Депортиво» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 15 очков в своем активе.
Команда находится на девятом месте с отрывом в два пункта от нынешнего соперника и с отставанием в три балла от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своей прошлой игре национального чемпионата клуб в чужих стенах сыграл вничью с «Эспаньолом» (0:0).
Перед этим поединке 11-го тура испанского первенства коллектив уже набрали три очка, когда на своём поле одержал победу над «Осасуной» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Депортиво» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Данные выступления обещают гостям неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, пусть и на выезде, тем более что соперник в этом сезоне их слабее.
Пьер-Эмерик Обамеянг — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Алавеса» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Алавеса» забивали больше двух голов
- в трех из четырех последних матчей «Депортиво» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.23. Ничья — в 3.25, выигрыш «Депортиво» — в 3.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.14 и 1.66.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их в трех из четырех последних домашних поединков.
Тем временем, такой же расклад сыграл и в шести из девяти последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку данный сценарий был реализован в четырех из шести последних матчей «Алавеса».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.14