прогноз на севильское дерби в испанской Ла Лиге, ставка за 2.06

21 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Бетис». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 18 очков в своем активе.

Команда идёт шестой в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в восемь баллов от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в два пункта от седьмого, нееврокубкового места.

Последние матчи: ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив в домашних стенах разошёлся мировой с «Алавесом» (0:0).

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Перед этим в рамках 11-го тура испанского первенства андалузский клуб остался без очков, когда теперь на выездном поле потерпел поражение от «Хетафе» (1:3).

Не сыграют: травмирован — Мигель Сьерра, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в восьми последних поединках, семь из которых были официальными, «Севилья» выиграла лишь дважды при четырех поражениях и двух ничьих.

С учётом такой формы и более высокого уровня игры соперника хозяевам остаётся уповать на дербийный настрой, а также поддержку родных трибун.

Исаак Ромеро — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» по итогам 12-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 26 очков в своем активе.

Команда идёт четвертой, на четыре балла отставая от второго в таблице «Реала» и на два — от третьего «Атлетико», а также на четыре пункта опережая пятый «Реал Сосьедад».

Последние матчи: ранее клуб вышел в 1/32 финала Кубка Испании, когда на предыдущей стадии турнира в чужих стенах обыграл «Навалькарнеро» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда снова-таки на выездном поле одержал победу над «Эльче» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Кучо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл трижды при одном поражении.

Эти результаты делают гостей фаворитом игры, тем более если учесть их более высокий класс, хотя на выезде, да еще и в дерби, добиться успеха им будет непросто.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с тремя голами.

На что ставят в матче Севилья — Бетис Букмекерские коэффициенты на матч Севилья — Бетис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Севильи» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бетис» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.37. Ничья — в 3.50, выигрыш «Севильи» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.03.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их в двух из трех последних выездных поединков.

При этом в пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.06 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Севилья» — «Бетис» принесёт чистый выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку данный сценарий был реализован в их трех из четырех последних матчей.

2.37 «Бетис» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Севилья» — «Бетис» принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: «Бетис» победит за 2.37