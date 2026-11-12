13 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона D Лиги наций сыграют Андорра и Гибралтар. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.
Андорра
Турнирное положение: Андорра после трех поединков текущего раунда занимает последнюю, третью строчку в квартете 1, набрав один балл.
Команда на шесть очков отстаёт от лидирующей Мальты, а также на один пункт от второго в таблице Гибралтара, который провёл на игру меньше.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Мальте (0:1).
Ранее коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки на выездной арене потерпел разгромное поражение от Литвы с результатом 0:3.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, Андорра проиграла четыре раза при одной ничьей.
С такой формой напрашивается вывод, что у хозяев плохие шансы на выигрыш, однако с учётом примерно того же класса соперника и поддержки своих трибун, они все-таки немалы.
Гийом Лопес — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша.
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтар после трех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с двумя баллами в активе.
Команда на пять очков отстает от лидирующей Мальты, а также на один пункт опережает нынешнего соперника, которая провела на игру больше.
Последние матчи: в прошлой игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах одержала победу над Лихтенштейном (2:0).
Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки на выездной арене сыграл вничью с Мальтой (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, только два из которых были официальными, Гибралтар ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.
Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, но на выезде против примерно того же по классу соперника достичь этого будет непросто.
Джеймс Скенлон — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша.
Статистика для ставок
- в четырёх из пяти последних матчей Андорра проиграла
- в трёх из четырёх последних матчей Гибралтар сыграл вничью
- в шести последних матчах Гибралтар не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Андорра — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья — в 3.00, успех Гибралтара — в 5.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.15 и 1.31.
Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. Так было и в их двух предыдущих выездных поединках.
Между тем, в пяти последних матчах хозяева не выиграли.
Ставка: Гибралтар не проиграет за 1.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, поскольку такой расклад сыграл в трёх из четырёх последних матчей гостей.
Ставка: ничья за 3.00