Сохранит ли Гибралтар шансы на победу в группе?

прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 1.81

13 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона D Лиги наций сыграют Андорра и Гибралтар. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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Андорра

Турнирное положение: Андорра после трех поединков текущего раунда занимает последнюю, третью строчку в квартете 1, набрав один балл.

Команда на шесть очков отстаёт от лидирующей Мальты, а также на один пункт от второго в таблице Гибралтара, который провёл на игру меньше.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Мальте (0:1).

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Ранее коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки на выездной арене потерпел разгромное поражение от Литвы с результатом 0:3.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, Андорра проиграла четыре раза при одной ничьей.

С такой формой напрашивается вывод, что у хозяев плохие шансы на выигрыш, однако с учётом примерно того же класса соперника и поддержки своих трибун, они все-таки немалы.

Гийом Лопес — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар после трех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с двумя баллами в активе.

Команда на пять очков отстает от лидирующей Мальты, а также на один пункт опережает нынешнего соперника, которая провела на игру больше.

Последние матчи: в прошлой игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах одержала победу над Лихтенштейном (2:0).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки на выездной арене сыграл вничью с Мальтой (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, только два из которых были официальными, Гибралтар ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, но на выезде против примерно того же по классу соперника достичь этого будет непросто.

Джеймс Скенлон — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Андорра — Гибралтар Букмекерские коэффициенты на матч Андорра — Гибралтар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх из пяти последних матчей Андорра проиграла

в трёх из четырёх последних матчей Гибралтар сыграл вничью

в шести последних матчах Гибралтар не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Андорра — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья — в 3.00, успех Гибралтара — в 5.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 3.15 и 1.31.

Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. Так было и в их двух предыдущих выездных поединках.

Между тем, в пяти последних матчах хозяева не выиграли.

1.81 Гибралтар не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Андорра — Гибралтар принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Гибралтар не проиграет за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, поскольку такой расклад сыграл в трёх из четырёх последних матчей гостей.

3.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Андорра — Гибралтар позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ничья за 3.00