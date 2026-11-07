8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Дженоа»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Дженоа» на семь очков отстает от зоны еврокубков. Команда забила 10 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, одолев «Лечче» — 2:1.
До того «Дженоа» нанесла поражение «Ювентусу» — 2:0, а вот чуть ранее переиграла еще и «Венецию» — 1:0. «Грифоны» победили в трех последних матчах.
Состояние команды: «Дженоа» нынче находится в прайме, и уж точно постарается подтянуться к заветной еврозоне.
При этом «Дженоа» в трех последних поединках пропустила всего один мяч. Команда набирает обороты, а вот в родных стенах победила всего три раза в шести матчах. Зато уже четырежды отличился Милутин Осмаич. Вот только миланцев «грифоны» не могут обыграть уже долгих шесть с половиной лет.
Команда явно не боится более статусного оппонента. К тому же, в отличие от него, «грифоны» не задействованы в еврокубках и могли спокойно готовиться к поединку.
«Милан»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Милан» на два очка отстает от топ-4. А вот забить удалось 21 мяч при двенадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге Европы уступила «Ференцварошу» — 0:2.
До того «Милан» уверенно переиграл «Интер» — 3:1, а вот чуть раньше был бит «Болоньей» — 2:4. Команда еще не проигрывала в гостях.
Состояние команды: «Милан» на данном этапе нестабилен, чередуя яркие поединки с откровенно провальными.
При этом «Милан» в текущем чемпионате уступил всего лишь однажды. Плюс полезен в плане созидания Адриен Рабьо, успевший отличиться пятью забитыми мячами. А вот Гонсалу Рамуш пока настрелял всего два мяча в Серии A. Да и последняя оплеуха в Лиге Европы обнажила проблемы миланцев.
Нет сомнений, что команда постарается подтянуться к лидирующей группе. Вот только оппонент чересчур зубаст, да и собственные проблемы не решены.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Милан» фаворитом с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа «Дженоа» — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
Прогноз: «Дженоа» в последних матчах знатно прибавила, да и миланцы намерены реабилитироваться за коллизию в Лиге Европы.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Генуэзцы победили в трех матчах кряду
- «Милан» уступил всего один раз в текущем чемпионате
- Обе команды пропускают в среднем чаще одного мяча за матч
- «Дженоа» победила в половине своих домашних матчей
- «Милан» еще не проигрывал в гостях