8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Дженоа»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Дженоа» на семь очков отстает от зоны еврокубков. Команда забила 10 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, одолев «Лечче» — 2:1.

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До того «Дженоа» нанесла поражение «Ювентусу» — 2:0, а вот чуть ранее переиграла еще и «Венецию» — 1:0. «Грифоны» победили в трех последних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Дженоа» нынче находится в прайме, и уж точно постарается подтянуться к заветной еврозоне.

При этом «Дженоа» в трех последних поединках пропустила всего один мяч. Команда набирает обороты, а вот в родных стенах победила всего три раза в шести матчах. Зато уже четырежды отличился Милутин Осмаич. Вот только миланцев «грифоны» не могут обыграть уже долгих шесть с половиной лет.

Команда явно не боится более статусного оппонента. К тому же, в отличие от него, «грифоны» не задействованы в еврокубках и могли спокойно готовиться к поединку.

«Милан»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Милан» на два очка отстает от топ-4. А вот забить удалось 21 мяч при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге Европы уступила «Ференцварошу» — 0:2.

До того «Милан» уверенно переиграл «Интер» — 3:1, а вот чуть раньше был бит «Болоньей» — 2:4. Команда еще не проигрывала в гостях.

Состояние команды: «Милан» на данном этапе нестабилен, чередуя яркие поединки с откровенно провальными.

При этом «Милан» в текущем чемпионате уступил всего лишь однажды. Плюс полезен в плане созидания Адриен Рабьо, успевший отличиться пятью забитыми мячами. А вот Гонсалу Рамуш пока настрелял всего два мяча в Серии A. Да и последняя оплеуха в Лиге Европы обнажила проблемы миланцев.

Нет сомнений, что команда постарается подтянуться к лидирующей группе. Вот только оппонент чересчур зубаст, да и собственные проблемы не решены.

На что ставят в матче Дженоа — Милан Букмекерские коэффициенты на матч Дженоа — Милан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Милан» фаворитом с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа «Дженоа» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Дженоа» в последних матчах знатно прибавила, да и миланцы намерены реабилитироваться за коллизию в Лиге Европы.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Дженоа» — «Милан» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Дженоа» — «Милан» принесёт чистый выигрыш 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт