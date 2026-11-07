8 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Бетис». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Эльче»
Турнирное положение: «Эльче» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 10 очков в своем активе.
Команда идёт 17-й, по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки) и на один балл отставая от трех вышестоящих конкурентов.
Последние матчи: ранее в прошлом туре национального чемпионата клуб остался без очков, когда в домашних стенах проиграл «Валенсии» (0:1).
Перед этим в рамках 1/64 финала Кубка Испании коллектив теперь уже на выездном поле одержал победу над заштатным «Пинатаром» (3:1).
Не сыграют: травмированы — Агуадо и Лемар, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» проиграл лишь раз при трёх победах и двух ничьих.
Это вроде бы позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно при поддержке домашних трибун, но в этом есть сомнения с учетом перевеса соперника в классе.
Фер Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 23 очка в своем активе.
Команда идёт четвертой, на пять баллов отставая от второго в таблице «Атлетико» и на четыре — от третьего «Реала», а также на четыре пункта опережая пятый «Реал Сосьедад».
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл «Боруссии» Дортмунд (1:2).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Малагой» (2:1).
Не сыграют: травмирован — Кучо, дисквалифицирован — Берналь.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл дважды при одной ничьей и двух поражениях.
Можно подумать, что у гостей не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех, тем более на выезде, однако преимущество в классе все же сулит им хорошие шансы.
Абде Аззальзули — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Эльче» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из семи последних матчей «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в восьми из 12-ти последних матчей «Бетис» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.66, выигрыш «Эльче» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.15.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом забивали больше двух мячей. Так было и в их в четырех из шести последних выездных поединков.
Тем временем, такой же расклад сыграл и в пяти из 10-ти последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку данный сценарий был реализован в их восьми из 12-ти последних матчей.
Ставка: «Бетис» победит за 2.12