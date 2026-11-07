Упрочит ли «Бетис» позиции в топ-4 Ла Лиги?

прогноз на матч 12-го тура испанской Ла Лиги, ставка за 1.88

8 ноября в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Бетис». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Эльче»

Турнирное положение: «Эльче» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 10 очков в своем активе.

Команда идёт 17-й, по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я строчки) и на один балл отставая от трех вышестоящих конкурентов.

Последние матчи: ранее в прошлом туре национального чемпионата клуб остался без очков, когда в домашних стенах проиграл «Валенсии» (0:1).

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Перед этим в рамках 1/64 финала Кубка Испании коллектив теперь уже на выездном поле одержал победу над заштатным «Пинатаром» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Агуадо и Лемар, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Эльче» проиграл лишь раз при трёх победах и двух ничьих.

Это вроде бы позволяет хозяевам рассчитывать по крайней мере на ничью, особенно при поддержке домашних трибун, но в этом есть сомнения с учетом перевеса соперника в классе.

Фер Ниньо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с шестью голами.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» по итогам 11-ти туров текущего сезона испанской Ла Лиги имеет 23 очка в своем активе.

Команда идёт четвертой, на пять баллов отставая от второго в таблице «Атлетико» и на четыре — от третьего «Реала», а также на четыре пункта опережая пятый «Реал Сосьедад».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл «Боруссии» Дортмунд (1:2).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив набрал три балла, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Малагой» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Кучо, дисквалифицирован — Берналь.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл дважды при одной ничьей и двух поражениях.

Можно подумать, что у гостей не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех, тем более на выезде, однако преимущество в классе все же сулит им хорошие шансы.

Абде Аззальзули — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с тремя голами.

На что ставят в матче Эльче — Бетис Букмекерские коэффициенты на матч Эльче — Бетис: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Эльче» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из семи последних матчей «Бетиса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в восьми из 12-ти последних матчей «Бетис» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.66, выигрыш «Эльче» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.15.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом забивали больше двух мячей. Так было и в их в четырех из шести последних выездных поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл и в пяти из 10-ти последних матчей хозяев.

1.88 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Эльче» — «Бетис» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку данный сценарий был реализован в их восьми из 12-ти последних матчей.

2.12 «Бетис» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Эльче» — «Бетис» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Бетис» победит за 2.12