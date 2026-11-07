«Ницца» добудет три очка в гостевой встрече?

прогноз на матч 10-го тура Лиги 1, ставка за 2.05

8 ноября в десятом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Ницца». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Анже»

Турнирное положение: в чемпионате Франции «Анже» занимает 15-е место, набрав 8 очков.

Последние матчи: в девятом туре внутреннего первенства «Анже» потерпел поражение от «Лиона» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата команда сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0) и проиграла «Марселю» (2:5), «Бресту» (1:5).

«Ницца»

Турнирное положение: команда с Лазурного берега занимает 8-ю строчку в Лиге 1, заработав 14 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура французской Лиги 1 «Ницца» переиграла «Ренн» (5:2). В составе «орлят» голами отметились Джонатан Клаусс и Мохамед Амура, а Элье Ваи оформил хет-трик.

Не сыграют: «орлята» не смогут рассчитывать на двух травмированных игроков: французского полузащитника Лорана Абержеля и канадского защитника Мойзе Бомбито.

Состояние команды: в последних матчах Лиги 1 «Ницца» одержала победу над «Брестом» (2:1), «Страсбургом» (2:1), «Лиллем» (2:1), а также проиграла в игре против «Лиона» (1:2).

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Статистика для ставок

«Анже» занимает 15-е место в чемпионате Франции

«Ницца» занимает 8-е место в чемпионате Франции

«Анже» не может одержать победу в четвёртой игре подряд: 1 ничья и 3 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ниццы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Анже» — 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.10.

Прогноз: обе команды играют плохо в обороне, в последних матчах «Анже» пропустил 12 голов. В среднем за игру команда пропускает по 2 мяча. «Ницца» пропускает меньше — 7 мячей. Таким образом можно рискнуть в пользу того, что гости смогут добыть очки в поединке против «Анже».

2.05 Победа «Ниццы» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Анже» — «Ницца» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Ниццы» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Анже» — «Ницца» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.