7 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Вердер». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 11-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Штутгарт» в восьми матчах добыл 9 очков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге чемпионов уступив «Галатасараю» — 0:2.

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До того «Штутгарт» нанес поражение «Байеру» — 4:2, да и кубковый поединок с «Падерборном» завершился успехом — 1:0. Команда до последней коллизии победила в двух матчах кряду.

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Состояние команды: «Штутгарт» постепенно набирает ход, вот только ресурсов не хватает для битвы на трех фронтах.

При этом «Штутгарт» уже полтора года не проигрывает «музыкантам». А вот тылы «швабов» не блещут надежностью. Зато уже 5 мячей в чемпионате забил Эрмедин Демирович. А вот Дениз Ундав записал в свой актив лишь одну результативную передачу. Что ж, есть шанс открыть счет голам!

Команда твердо намерена подтянуться к еврозоне. «Штутгарт» максимально мотивирован реабилитироваться за последнюю коллизию.

«Вердер»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «Вердер» в восьми турах разжилась 15 очками. А вот забить удалось 17 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Хоффенхайм» — 2:0.

До того «Вердер» в Кубке Германии уступил дортмундской «Боруссии» — 2:3, а вот несколько ранее нанес поражение «Майнцу» — 3:2. «Музыканты» добыли всего одну победу в четырех выездных матчах.

Состояние команды: «Вердер» явно знатно перебрал очков, да и тылы бременцев не выглядят столь монолитно.

При этом «Вердер» не проигрывает в Штутгарте уже без малого три года. К тому же очередную футбольную молодость переживает Никлас Фюллькруг, настрелявший уже 9 мячей в чемпионате. Вот только бременцы слишком зависят от формы своего лидера атак.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Вердер» постарается зацепиться за очки, да и желание остаться в пятерке огромное.

На что ставят в матче Штутгарт — Вердер Букмекерские коэффициенты на матч Штутгарт — Вердер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Штутгарт» фаворитом с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.75, а победа «Вердера» — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Швабы» постепенно прибавляют, да и везение бременцев должно наконец закончиться.

2.00 Победа «Штутгарта» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Штутгарт» — «Вердер» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Штутгарта» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.75 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Штутгарт» — «Вердер» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт