7 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Айнтрахт» Франкфурт. Начало встречи — в 17:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Падерборн»
Турнирное положение: «Падерборн» после восьми поединков текущего сезона Бундеслиги занимает 14-е место с девятью очками в активе.
Команда на два очка опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и на три — зону вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (0:0).
Перед этим коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Штутгарта» (0:1) в 1/16 финала Кубка Германии и вылетел из турнира.
Не сыграют: травмированы — Авортви-Грант, Гайрет и Хоффмайер, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Падерборн» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Хотя такая форма обещает хозяевам неплохие перспективы по крайней мере на ничью, тем более дома, более высокий класс соперника этому не способствует.
Штеффен Тиггес и Стефано Марино — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.
«Айнтрахт» Франкфурт
Турнирное положение: «Айнтрахт» Франкфурт после восьми поединков нового сезона Бундеслиги занимает восьмое место с 11-ю очками в активе.
Команда на два балла отстаёт от зоны еврокубков (топ-6) и на четыре от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пункт опережает девятую строчку.
Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал победу над «Гамбургом» (3:1).
Перед этим коллектив также в домашних стенах одержал победу над все тем же «Гамбургом» (3:1) в 1/16 финала Кубка Германии и вышел в следующий раунд.
Не сыграют: травмирован — Нганкам, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл при одном поражении.
Таким образом, у гостей хорошие шансы на три очка, пусть и на чужом поле, тем более с учётом их более высокого, чем у соперника, класса.
Юнес Эбнуталиб — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Падерборна» хотя бы одна команда не забивала
- в 11-ти из 13-ти последних матчей «Айнтрахта» забивали больше трех голов
- в трех из четырех последних матчей «Айнтрахт» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.80, выигрыш «Падерборна» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.65.
Прогноз: в 11-ти из 13-ти последних матчей гостей забивали больше трех голов. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединках.
И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше мячей, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь такой расклад сыграл в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.20