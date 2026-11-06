Увезет ли «Айнтрахт» победу из Падерборна?

прогноз на матч за лидерство в Бундеслиге, ставка за 2.10

7 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Падерборн» и «Айнтрахт» Франкфурт. Начало встречи — в 17:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Падерборн»

Турнирное положение: «Падерборн» после восьми поединков текущего сезона Бундеслиги занимает 14-е место с девятью очками в активе.

Команда на два очка опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и на три — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на выезде сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» (0:0).

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Перед этим коллектив в домашних стенах потерпел поражение от «Штутгарта» (0:1) в 1/16 финала Кубка Германии и вылетел из турнира.

Не сыграют: травмированы — Авортви-Грант, Гайрет и Хоффмайер, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Падерборн» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Хотя такая форма обещает хозяевам неплохие перспективы по крайней мере на ничью, тем более дома, более высокий класс соперника этому не способствует.

Штеффен Тиггес и Стефано Марино — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с двумя голами.

«Айнтрахт» Франкфурт

Турнирное положение: «Айнтрахт» Франкфурт после восьми поединков нового сезона Бундеслиги занимает восьмое место с 11-ю очками в активе.

Команда на два балла отстаёт от зоны еврокубков (топ-6) и на четыре от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на один пункт опережает девятую строчку.

Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал победу над «Гамбургом» (3:1).

Перед этим коллектив также в домашних стенах одержал победу над все тем же «Гамбургом» (3:1) в 1/16 финала Кубка Германии и вышел в следующий раунд.

Не сыграют: травмирован — Нганкам, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» выиграл при одном поражении.

Таким образом, у гостей хорошие шансы на три очка, пусть и на чужом поле, тем более с учётом их более высокого, чем у соперника, класса.

Юнес Эбнуталиб — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

На что ставят в матче Падерборн — Айнтрахт Франкфурт Букмекерские коэффициенты на матч Падерборн — Айнтрахт Франкфурт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Падерборна» хотя бы одна команда не забивала

в 11-ти из 13-ти последних матчей «Айнтрахта» забивали больше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Айнтрахт» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.80, выигрыш «Падерборна» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.65.

Прогноз: в 11-ти из 13-ти последних матчей гостей забивали больше трех голов. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединках.

И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше мячей, фактор результативности фаворита игры обещает стать решающим.

2.10 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Падерборн» — «Айнтрахт» Франкфурт принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь такой расклад сыграл в их трех из четырех последних матчей.

2.20 «Айнтрахт» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Падерборн» — «Айнтрахт» Франкфурт принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Айнтрахт» победит за 2.20