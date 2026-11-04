5 ноября в четвёртом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Сельта» и «Юнион Сент-Жиллуа». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Сельта»
Турнирное положение: в таблице общего этапа Лиги Европы «Сельта» занимает 25-е место, набрав 3 очка.
Последние матчи: в Лиге Европы испанская команда одержала победу над «Селтиком» (2:1), а также проиграла «Омонии» (0:1), «Ювентусу» (1:2).
Не сыграют: Уго Куенка, Борха Иглесиас, Альваро Нуньес, Мигель Роман, Карл Старфельт.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в последних матчах «Сельта» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и в двух поединках потерпела поражение.
«Юнион Сент-Жиллуа»
Турнирное положение: в таблице общего этапа Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуа» занимает 6-е место, набрав 7 очков.
Последние матчи: бельгийцы в основной сетке Лиги Европы одержали победы в матчах против чешской «Виктории» (3:0), израильским «Хапоэлем» (4:0) и сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1).
Не сыграют: Роб Шуфс.
Состояние команды: «Юнион Сент-Жиллуа» не проигрывает на протяжении 13 матчей: 10 побед и 3 ничьих. В этих встречах бельгийцы забили 35 голов и пропустили 7 мячей.
Статистика для ставок
- «Сельта» занимает 25-е место в Лиге Европы
- «Юнион Сент-Жиллуа» занимает 6-е место в Лиге Европы
- «Сельта» и «Юнион Сент-Жиллуа» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сельты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Юнион Сент-Жиллуа» — 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
Прогноз: «Юнион Сент-Жиллуа» подходит к поединку против «Сельты» в оптимальном составе, бельгийский клуб крайне мало пропускает и вполне может добиться положительного результата в игре против испанцев.
Ставка: Фора «Юнион Сент-Жиллуа» (-1) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: «Юнион Сент-Жиллуа» в среднем за матч забивает 3 мяча, «Сельта» — 1 гол. Так что вполне можно ожидать результативную игру со стороны бельгийского и испанского клубов.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.