В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Жальгирис» из Литвы будет принимать «Хайдук» из Хорватии. Игра пройдет в Вильнюсе 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 2-е место, набрав 34 очка. Участник Лиги конференций делит лидерство с клубом «Кауно Жальгирис».
Последние матчи: В 24 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» переиграл команду «Хегельманн» (3:2).
В еврокубках литовцы преодолели барьер в лице клуба «Петровац» из Черногории (2:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).
Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Жальгирис» совершил камбэк с 0:3 в противостоянии с «Динамо» Тбилиси (0:3 — поражение в гостях, 7:2 — победа дома).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы и один поединок проиграл.
«Хайдук»
Турнирная таблица: В хорватской национальной лиге «Хайдук» начал выступление с отрицательного результата. Участник Лиги конференций в первом туре проиграл «Вараждину» (1:2).
Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Хайдук» выиграл у словацкой «Жилины» (2:0 — дома, 1:2 — в гостях).
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы хорватский коллектив упустил преимущество в два мяча в противостоянии с кипрским «Пафосом» (2:0 — дома, 0:4 — в гостях)
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Хайдук» одержал две победы и потерпел три поражения.
Статистика для ставок
- «Жальгирис» в Лиге конференций обыграл черногорский клуб «Петровац» (5:2) и «Динамо» Тбилиси (7:5)
- «Хайдук» в Лиге Европы выиграл у словацкой «Жилины» (3:2) и проиграл кипрскому «Пафосу» (2:4)
- «Хайдук» и «Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Хайдука» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Жальгириса» — 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.
Прогноз: «Жальгирис» в четырех матчах Лиги конференций забил 12 мячей, «Хайдук» — 5 голов. Не исключаем, что литовцы и хорваты смогут отличиться в предстоящем поединке.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Есть вероятность, что футболисты «Хайдука» и «Жальгириса» сыграют вверховой футбол.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.