«Жальгирис» сыграет в открытый футбол с соперником?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Жальгирис» из Литвы будет принимать «Хайдук» из Хорватии. Игра пройдет в Вильнюсе 6 августа. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 2-е место, набрав 34 очка. Участник Лиги конференций делит лидерство с клубом «Кауно Жальгирис».

Последние матчи: В 24 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» переиграл команду «Хегельманн» (3:2).

В еврокубках литовцы преодолели барьер в лице клуба «Петровац» из Черногории (2:1 — победа дома, 3:1 — победа в гостях).

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Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Жальгирис» совершил камбэк с 0:3 в противостоянии с «Динамо» Тбилиси (0:3 — поражение в гостях, 7:2 — победа дома).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы и один поединок проиграл.

«Хайдук»

Турнирная таблица: В хорватской национальной лиге «Хайдук» начал выступление с отрицательного результата. Участник Лиги конференций в первом туре проиграл «Вараждину» (1:2).

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Хайдук» выиграл у словацкой «Жилины» (2:0 — дома, 1:2 — в гостях).

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы хорватский коллектив упустил преимущество в два мяча в противостоянии с кипрским «Пафосом» (2:0 — дома, 0:4 — в гостях)

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Хайдук» одержал две победы и потерпел три поражения.

Статистика для ставок

«Жальгирис» в Лиге конференций обыграл черногорский клуб «Петровац» (5:2) и «Динамо» Тбилиси (7:5)

«Хайдук» в Лиге Европы выиграл у словацкой «Жилины» (3:2) и проиграл кипрскому «Пафосу» (2:4)

«Хайдук» и «Жальгирис» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хайдука» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.55. На победу «Жальгириса» — 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 1.95.

Прогноз: «Жальгирис» в четырех матчах Лиги конференций забил 12 мячей, «Хайдук» — 5 голов. Не исключаем, что литовцы и хорваты смогут отличиться в предстоящем поединке.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Жальгирис» — «Хайдук» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Есть вероятность, что футболисты «Хайдука» и «Жальгириса» сыграют вверховой футбол.

2.25 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Жальгирис» — «Хайдук» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.